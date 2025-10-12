แบงก์อิสลามเปิดตัวบัญชี e-Savings ในแอปฯ เป๋าตัง ผลตอบแทนสูงสุด 2.2% ต่อปี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดตัวบัญชี e-Savings บนแอปฯ เป๋าตัง ชูจุดเด่นเปิดบัญชีสแกนใบหน้าได้ไม่ต้องไปสาขา และไม่มีเงินฝากขั้นต่ำ รับผลตอบแทนสูงสุด 2.2% ต่อปี สำหรับเงินฝาก 20,000 บาทแรก
วันนี้ (12 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐ ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ ไอแบงก์ อี-เซฟวิ่ง (ibank e-Savings) แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก มาตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (9 ต.ค.) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านราย และกำลังจะใช้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัสในวันที่ 20 ต.ค. โดยมีจุดเด่นคือ สามารถเปิดบัญชีได้โดยไม่มีขั้นต่ำ (ศูนย์บาท) รับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงถึง 2.20% ต่อปี สำหรับเงินฝาก 20,000 บาทแรก ยอดเงินฝากมากกว่า 20,000 บาท ถึง 1 ล้านบาท ผลตอบแทน 1.55% ต่อปี และยอดเงินฝากมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป รับผลตอบแทน 0.50% ต่อปี
การเปิดบัญชี สามารถทำได้ตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น. ของทุกวัน โดยเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตัง เลือกเมนู "บริการ" แล้วเลือก ibank จากนั้นลงทะเบียนเข้าใช้บริการ ibank Mobile Banking กดแบนเนอร์ "เปิดบัญชีออนไลน์ อัตราผลตอบแทนสูง 2.2% ต่อปี" ทำการสแกนใบหน้าแล้วทำตามขั้นตอน เลือกจังหวัดและสาขาที่ต้องการ โดยแนะนำให้เลือกสาขาใกล้บ้านหรือสาขาที่ลูกค้าสะดวก เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับธนาคารในอนาคต
โดยคุณสมบัติต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้กับแอปฯ เป๋าตัง และมีที่อยู่อีเมล (E-mail address) เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จ สามารถโอนเงินจากธนาคารหนึ่ง ไปยังเลขที่บัญชีธนาคารอิสลามที่ได้รับเพื่อฝากเงินเข้าบัญชีได้ สามารถทำธุรกรรมผ่านแอปฯ เป๋าตัง เมนู ibank ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถดาวน์โหลดภาพสมุดคู่ฝากเพื่อใช้เป็นหลักฐานได้ อย่างไรก็ตาม หากบัญชีไม่เคลื่อนไหว 12 เดือน และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่า 200 บาท จะมีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน
สำหรับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คำนวณจากประมาณการเฉลี่ยของอัตรารายได้ขั้นต้น (Yield) กรณีที่ผลประกอบการเป็นไปตามประกาศธนาคาร ธนาคารจ่ายผลตอบแทนในอัตราตามประกาศธนาคาร กรณีที่ผลประกอบการได้มากกว่าประกาศธนาคาร ผลประกอบการส่วนเกินให้ถือเป็นผลตอบแทนของธนาคาร กรณีที่ผลประกอบการได้น้อยกว่าประกาศธนาคาร ธนาคารจะจ่ายตามจริง แต่อาจจะให้ฮิบะฮ์ (สินน้ำใจ) เพิ่มเพื่อจ่ายในอัตราประกาศธนาคาร ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร โดยจะจ่ายผลตอบแทนทุกสิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี
นางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารมีโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชี ibank e-Savings ระหว่างวันที่ 9 ต.ค. ถึง 15 พ.ย. 2568 และมียอดเงินฝากในบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2568 สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝากสูงสุด 1,000 รายแรก จะได้รับเงินคืน (Cashback) 100 บาท ซึ่งธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีของลูกค้า ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2568
อนึ่ง สำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารของรัฐ และเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อปี 2545 เพื่อเป็นช่องทางทางการเงินที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม โดยไม่อิงกับระบบดอกเบี้ย (อัร-ริบา) ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม แต่มีบริการทางการเงินทั่วไปสำหรับลูกค้าทุกศาสนา ปัจจุบันมีสาขาประมาณ 80 แห่งทั่วประเทศ โดยลูกค้าที่นับถือศาสนาอื่นสามารถใช้บริการได้ ยกเว้นบางผลิตภัณฑ์ เช่น บัญชีเงินรับฝากอัลฮัจย์และอุมเราะห์ ที่ให้บริการเฉพาะบุคคลทั่วไปที่นับถือศาสนาอิสลาม หรือนิติบุคคลที่สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรนั้นๆ เพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นต้น