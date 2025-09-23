กรุงไทยเอาใจสายมู-เปิดฝากออมทรัพย์พ่วงประกัน4ลายเสริมมงคล

ธนาคารกรุงไทย(KTB)เปิดตัวผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) จับคู่ บัตรเดบิตกรุงไทย อัลตร้า แคร์ (Krungthai Ultra Care) ภายใต้แนวคิด “เทพคุ้มครอง ออมคุ้มค่า บัตรคุ้มภัย” เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ด้วยผลตอบแทนการออมที่คุ้มค่า พร้อมความอุ่นใจจากความคุ้มครองอุบัติเหตุ และเสริมสิริมงคลด้านต่างๆ ในการใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น
ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุมีเป็นผลิตภัณฑ์เงินออมที่ให้ทั้งดอกเบี้ยและความอุ่นใจในคราวเดียว สำหรับผู้ฝากเงิน อายุตั้งแต่ 15 - 69 ปี รับความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี ยอดเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 100,000 บาท มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุ 25 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วัน ก่อนวันประสบอุบัติเหตุ สูงสุด 2.5 ล้านบาทต่อคน รับประกันภัยโดย บมจ.แอกซ่าประกันภัย
นอกจากนี้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุมีลวดลายมงคลที่คนไทยนับถือเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล 4 ลาย ได้แก่ ท้าวเวสสุวรรณ มีความหมายถึง ความสิริมงคลด้านเพิ่มพูนอำนาจบารมี ปัดเป่าอุปสรรคเรื่องร้าย,พญานาค มีความหมายถึง ความสิริมงคลด้านหนุนโชคลาภวาสนา,ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ มีความหมายถึง ความสิริมงคลด้านค้าขายรุ่งเรือง ร่ำรวยทรัพย์สิน และพระอาทิตย์ทรงรถ ได้รับการออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ “อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต” มอบความเป็นสิริมงคล ความรุ่งโรจน์ และความสำเร็จ
และเพิ่มความคุ้มครองครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ด้วย บัตรเดบิตกรุงไทย อัลตร้า แคร์ (Krungthai Ultra Care) 4 แบบ ลวดลายมงคลเดียวกับสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม.ทั่วโลก สูงสุด 1 ล้านบาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 20,000 บาทต่อครั้ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้ง คุ้มครองการโจรกรรมจากตู้ ATM สูงสุด 5,000 บาทต่อครั้ง คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรสูงสุด 35,000 บาทต่อชิ้น (2 ชิ้นต่อปี) และบริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน รับประกันภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมออกบัตร 100 บาท และค่าธรรมเนียมรายปี 1,599 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์ จากร้านค้าชั้นนำมากมาย ทั้งชำระสินค้าและบริการ หรือใช้จ่ายออนไลน์กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั่วประเทศ