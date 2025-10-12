"อนุทิน" ยอมใจ "กัน" ช่วยชายแดนแต่รบ.ไม่ผลักภาระปชช. ยันลงหนองจาน ปัดโกงชาติตามที่ "วีระ" สวน

"นายกฯหนู" ยอมใจ ‘กัน จอมพลัง’ ช่วยชายแดน แต่ต้องไม่ผลักภาระนี้ให้ประชาชนดูแลกันเอง รัฐบาลต้องดูแลเป็นพื้นฐาน บอกลงพื้นที่ หนองจานแน่นอน ปัดโกงชาติตามที่ "วีระ" สวน
วันนี้ (12ต.ค.) เมื่อเวลา 15.10 น. ที่ศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP เทศบาลเมืองบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายกัน จอมพลัง นำเครื่องเสียงไปเปิดซาวด์หลอน ให้ชาวกัมพูชาฟังในพื้นที่ชายแดนบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ซึ่งชาวกัมพูชาได้มีการร้องเรียนไปยังองค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ว่า ทุกคนคนที่เป็นคนไทย ไม่มีใครชอบที่มีคนรุกรานอธิปไตยของเรา แต่เราจะไปตำหนิเขา เขาก็แสดงออกในสิ่งที่คิดว่าทำแล้วทำให้คนทั่วไปรู้ว่านี่นี่คือดินแดนประเทศไทย ซึ่งตนจะพยายามทำให้เป็นสากลมากที่สุด ซึ่งนายกัน จอมพลัง เวลาที่เขาช่วยเหลือประชาชนก็ต้องยอมใจเขา ซึ่งตอนที่ตนเป็นฝ่ายค้านแล้วมีเหตุต้องอพยพชาวบ้าน 3-4 จังหวัด ตนไปดูแลประชาชนก็เจอแต่รถกัน จอมพลัง จนตกใจว่าทำไมคนๆ เดียวถึงสามารถระดมความช่วยเหลือได้มากกว่ารัฐ และวันนี้เมื่อเราเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปแข่งกับ กัน จอมพลัง แต่ความช่วยเหลือแรกต้องมาจากรัฐบาลก่อน ส่วนคนดีๆ อย่างกัน นายกันจอมพลัง ก็มาเสริม ซึ่งประชาชนได้ประโยชน์ รัฐบาลต้องไม่ผลักภาระนี้ให้ประชาชนดูแลกันเอง รัฐบาลต้องดูแลเป็นพื้นฐาน
เมื่อถามถึงกรณีที่นายวีระ สมความคิด ออกมาโต้นายกฯ ว่าอย่างน้อยเขาก็ไม่โกงชาตินั้น นายอนุทิน กล่าวว่า บอกอนุทิน ไม่โกงชาติเขาพูดถูก ซึ่งถ้าเขาไม่โกงชาติก็ดีแล้ว เพราะตนก็ไม่โกงชาติ ตนก็รักชาติ
เมื่อถามถึงกระแสเรียกร้องให้นายกฯ ลงพื้นที่บ้านหนองจาน นายอนุทิน กล่าวว่า ไปแน่นอน ส่วนจะเป็นเมื่อไหร่นั้น see you soon และถ้าเราไปก็จะไม่เป็นอุปสรรคการทำงานของเจ้าหน้าที่เราต้องไปเพื่อสนับสนุนการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย เราอยู่ข้างหลังเราสนับสนุนได้ แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องไปไม่ต้องห่วงตนไปอยู่แล้ว
เมื่อถามถึงกรณีตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ยังเป็นคนเดิมหรือไม่ เพราะนายกฯ บอกว่ามีคนในใจแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า ยังเป็นนายประศาสน์ ประศาสน์วินิจฉัย ประธานคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา (JBC) ฝ่ายไทย ขออย่าถามว่าเปลี่ยนม้ากลางศึกหรือไม่ แต่ขอเอาคนทำงานได้มีความสามารถ.