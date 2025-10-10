สระแก้วตึงเครียด! ทหาร-ตำรวจตรึงกำลังแนวชายแดน หลังครบเส้นตายผลักดันเขมรรุกล้ำ "กัน จอมพลัง" ขน 60 ตู้คอนเทนเนอร์เสริม

แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่สระแก้วตึงเครียดถึงขีดสุด หลังครบกำหนดเส้นตายที่ผู้ว่าฯ ยื่นคำขาดให้กัมพูชาส่งแผนอพยพผู้รุกล้ำในพื้นที่ บ้านหนองจาน–หนองหญ้าแก้ว ล่าสุด เจ้าหน้าที่ ทหารและตำรวจตรึงกำลัง วางแนวทางเข้า-ออก และเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ขณะที่ฝ่ายพลเรือนคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าออกมาขายสินค้า และผู้คนติด "โบว์ธงชาติ" แสดงความเป็นหนึ่งเดียว ส่วนช่วงเช้าวันนี้ "กัน จอมพลัง" นำขบวนรถบรรทุก 60 ตู้คอนเทนเนอร์ เดินทางถึงพื้นที่ชายแดนหนองจานแล้ว เพื่อเตรียมใช้เป็นเครื่องมือในการรับมือสถานการณ์
จากกรณีสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ยังคงเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิดและมีความตึงเครียดสูง หลังถึงกำหนดเส้นตายในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้ยื่นคำขาดให้ทางการกัมพูชาส่งแผนอพยพชาวกัมพูชาที่เข้ามาก่อสร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ำเขตแดนไทย ในพื้นที่บ้านหนองจาน–บ้านหนองหญ้าแก้ว
รายงานล่าสุดระบุว่า หน่วยงานความมั่นคงได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ เข้าวางกำลังตามแนวทางเข้า-ออก และพื้นที่โดยรอบของหมู่บ้าน มีการตรวจตราและสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน โดยเน้นย้ำมาตรการระมัดระวังสูงสุด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเป็นระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ชุดสื่อสารและยานพาหนะ สำหรับการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินหากสถานการณ์บานปลาย
ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ แม้จะมีความตึงเครียด แต่ก็ยังเต็มไปด้วยความคึกคัก พ่อค้าแม่ค้าต่างนำสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึกออกมาจำหน่าย โดยสิ่งที่ได้รับความสนใจคือการติด "โบว์ธงชาติ" เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของชุมชนในการปกป้องพื้นที่
นอกจากนี้ ในช่วงเช้าวันนี้ ขบวนตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 60 ตู้ ภายใต้การอำนวยการของกลุ่ม "กัน จอมพลัง" ได้เคลื่อนย้ายมาถึงบริเวณชายแดนบ้านหนองจานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์การรุกล้ำในพื้นที่พิพาทต่อไป