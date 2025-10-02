"อนุทิน" มั่นใจ "ไชยชนก" กัดไม่ปล่อย ปมสินบน 40 ล้าน เหตุแฉเองกลางสภาฯ "นิพิฏฐ์" ยื่น ป.ป.ช.สอบเป็นสิทธิ์

"อนุทิน" มั่นใจ "ไชยชนก" กัดไม่ปล่อย ปมสินบน 40 ล้าน แลกไม่ยุ่งคอลเซนเตอร์ เหตุเป็นเรื่องใหญ่ ออกมาแฉเองกลางสภาฯ ชี้ "นิพิฏฐ์" ยื่น ป.ป.ช.สอบเป็นสิทธิ์ ลั่นรัฐบาลนี้ไม่โกงแน่
เมื่อเวลา10.30 น. วันที่ 2 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตสส.พัทลุงพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมยื่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช ตรวจสอบกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยกลางสภาฯเรื่องการเสนอเงิน 40 ล้านบาท เพื่อไม่ให้จับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ว่า ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์ เมื่อถูกกล่าวหาก็ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงกันไป ส่วนข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันไป และสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลของตนเพราะเพิ่งทำงานวันนี้เป็นวันที่ 2 แต่ถ้ามีเรื่องแบบนี้ก็ต้องรื้อต้องคุ้ยแน่นอน ถ้ายิ่งตรวจสอบได้ยากก็ยิ่งดี และเรื่องนี้ตนยังไม่ได้คุยกับนายไชยชนก เรื่องนี้ไม่ต้องห่วง เพราะสำหรับนายไชยชนก เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเขา หากมีการกระทำที่ทุจริตจริง นายไชยชนกไม่มีทางเอาไว้อย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า ห่วงหรือไม่ สิ่งที่หวังดีนำไปเปิดเผยในสภา แต่กลับต้องถูกตรวจสอบ นายอนุทินกล่าวว่าเจตนารมณ์ ของนายไชยชนกดี มีความหวังดี และไม่เป็นห่วงเลย เพราะนายไชยชนกไม่โกงแน่นอน และเป็นคนที่เกลียดการทุจริต เกลียดความไม่ถูกต้อง ยืนยันว่าถ้าเขามั่นใจ เขาสาวแน่นอน ถ้าเขามีความมั่นใจอะไรก็เบรคเขาไม่ได้ เห็นหรือไม่เหตุการณ์เมื่อตอนเดือนเมษายนใครบอกเขาได้
เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่านายไชยชนกจะไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้นายอนุทิน กล่าวว่า แน่นอน และยิ่งมีการตรวจสอบจากสังคม และสังคมมีความกังวลเขาจะต้องดำเนินการ
ส่วนเขาจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตนเองหรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่า คิดว่านายไชยชนกทราบอยู่แล้วว่าจะต้องทำอะไร พอได้ตั้งปลัดกระทรวงดีอี เป็นประธานในการตรวจสอบแล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้
เมื่อถามว่าในช่วงระยะเวลาที่เป็นรัฐบาล 4 เดือน มั่นใจหรือไม่ว่าจะไม่มีการทุจริตอะไรเกิดขึ้น นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ว่าจะ 4 เดือนหรือ 4 ปี หรือ 40 ปีก็ไม่มีเรื่องนี้ ไม่ใช่ว่า 4 เดือนไม่โกง แล้วเดือนที่ 5 จะมาโกงไม่มีแน่นอน กี่เดือนก็ต้องไม่โกง ต้องไม่มีทุจริตในรัฐบาลของตน หากเราไม่สามารถทำให้คนเชื่อมั่นได้ เราก็คงไม่มีรัฐมนตรีคนนอก ให้ความร่วมมือเข้ามาทำงานกับรัฐบาลของตน