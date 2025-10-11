ร.อ.ธรรมนัส ติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำกก เขื่อนเชียงราย ดันแผนเพิ่มโครงการอ่างเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง

ร.อ.ธรรมนัส ลงพื้นที่เชียงราย ตรวจการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำกก พร้อมมอบนโยบายเพิ่มอ่างเก็บน้ำรับมือภัยแล้ง–น้ำท่วม ย้ำกรมชลฯเร่งบูรณาการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำกกและลำน้ำสาขา ฟื้นฟูมาตรฐานน้ำให้ปลอดภัยได้ประโยชน์ทุกภาคส่วน
วันนี้ (11 ตุลาคม 2568) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ และ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำกก จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน นายนพดล น้อยไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 นายทวีชัย โค้วตระกูล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย นายสิทธิพร พฤฒิพิบูลธรรม เลขานุการกรม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ เขื่อนเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สำหรับเขื่อนเชียงราย เดิมชื่อ ฝายเชียงราย ทำหน้าที่ยกระดับน้ำในแม่น้ำกกให้สูงขึ้น ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีแม่น้ำกกเป็นแม่น้ำสายสําคัญในภาคเหนือของประเทศไทย มีความยาว 285 กิโลเมตร และมีลําน้ำสาขาที่สําคัญ ได้แก่ นํ้าฝาง น้ำแม่กรณ์ น้ำแม่ลาว และน้ำสรวย ปัจจุบันโครงการเขื่อนเชียงราย อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานเชียงราย สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน มีปริมาณเก็บกักน้ำ 2.95 ล้านลูกบาศก์เมตร และให้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานรวมกว่า 58,723 ไร่
ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้กรมชลประทาน เร่งจัดทำแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำ รองรับการใช้น้ำในฤดูแล้ง และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน พร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกและแม่น้ำสาขาในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้คุณภาพน้ำกลับมาสู่เกณฑ์มาตรฐาน และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย