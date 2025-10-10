กรมทรัพยากรน้ำรับลูก รมว.ทส.แก้ปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำกกในเชียงใหม่-เชียงราย

นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และเชียงราย เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำกก โดยได้สั่งการกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดทส.ช่วยเร่งแก้ไขปัญหานั้น กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะเร่งด่วน กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ 2 จุด ในบริเวณสะพานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย และสะพานแม่นาวางท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและติดตามคุณภาพน้ำในพื้นที่
2. ระยะกลาง ก่อสร้างโครงการระบบกระจายน้ำสนับสนุนน้ำอุปโภคและสนับสนุนน้ำเพื่อการเกษตร รวมถึงติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (เพิ่มเติม) มีทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค หนองไคร้คราง สนับสนุนประปาบ้านสันไทรงาม อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย หากดำเนินการแล้วเสร็จจะมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 200 ครัวเรือน
โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ร่องโจ๊ก บ้านสันธาตุใหม่พัฒนา ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีผู้ได้รับผลประโยชน์กว่า 300 ไร่ หรือกว่า 60 ครัวเรือน
โครงการการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติม 5 จุด ประกอบด้วย เครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ Acoustic Doppler Current Profler (ADCP) 3 ชุด และพัฒนา Cloud Service ส่วนกลาง เพื่อยกระดับการติดตามสถานการณ์แม่น้ำกก
3. ระยะยาว แผนการก่อสร้างฝายดักตะกอน เพื่อดักจับและลดการไหลของตะกอนสารปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำกกและแม่น้ำสาย อยู่ในระหว่างการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ในการหาข้อสรุปก่อนการดำเนินโครงการ นอกจากนี้นายสุชาติ ยังได้สั่งการให้กรมทรัพยากรน้ำเร่งขับเคลื่อนทุกโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในปีงบประมาณ 2569
