“ไชยชนก” อ้างเบี้ยวแจง กมธ.ปมสินบน 40 ล้าน ไม่อยากเปิดเผยข้อมูล หวั่นกระทบงานสอบสวน

“ไชยชนก” บอกเบี้ยวแจง กมธ.ไอซีที ปมสินบน 40 ล้าน เหตุไม่อยากเปิดเผยข้อมูล หวั่นกระทบงานสอบสวน คาด 1 เดือน รู้ผล
เมื่อเวลา 10.20 น. วันที่ 10 ต.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ไม่ได้เดินทางไปชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องสินบน 40 ล้านบาท ว่า มันมีเรื่องของข้อมูล และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ กังวลว่าหากให้ข้อมูลไปจะส่งผลต่อการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในเรื่องการดำเนินคดี ขอให้รอและให้เป็นไปตามกระบวนการ
เมื่อถามว่าหลังจากนี้จะไม่ให้ข้อมูลแล้วใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ครับ หลังจากได้ข้อสรุปจากกระบวนการ ตนก็จะมาให้ข้อมูล ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงอยู่แล้ว
เมื่อถามว่า ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เรื่องที่มาถึงตนเอง ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง ดังนั้นขอให้รอการสืบสวนก่อน ให้ผู้รับผิดชอบไปปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เกรงว่าหากมีข้อมูลอะไรหลุดไปจะส่งผลกระทบแน่นอน หากจะให้มีการจับได้จริง ก็ไม่อยากให้มีฝ่ายไหนออกมาพูดก่อน
เมื่อถามว่า มีบุคคลที่เกี่ยวข้องประมาณกี่คน นายไชยชนก กล่าวว่า ขอให้รอดูการสืบสวนสอบสวน ซึ่งน่าจะทอดต่อไปเรื่อยๆ เมื่อถามว่า มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ หรือมีเฉพาะกลุ่มธุรกิจสีเทา นายไชยชนก กล่าวว่า เดี๋ยวรอดูข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะออกมาอย่างไร ส่วนกรอบระยะเวลาการดำเนินการคาดว่าไม่ถึง 1 เดือน ขอให้รอชม
เมื่อถามว่า ได้รับการติดต่อมาทั้งหมดกี่ครั้ง นายไชยชนก กล่าวว่า เขามีความพยายามหลายครั้ง แต่เข้ามาถึงตนเพียงครั้งเดียว ผ่านทีมงานของตนตามที่เป็นข่าว
เมื่อถามว่า ในฐานะรัฐมนตรีดีอี จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร นายไชยชนก กล่าวว่า แก้ไขปัญหาโดยหน่วยงานเดียวไม่ได้ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เชื่อว่าคนในรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างสุดความสามารถ เมื่อถามว่า หากพิจารณาจากลักษณะนี้ในรัฐบาลที่ผ่านมาน่าจะมีการจ่ายเงินด้วยหรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ตนไม่สามารถยืนยันได้ ขอให้รอชม ตนจะทำอย่างเต็มที่