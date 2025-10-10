ผบช.ก.เผยเร่งตามตัวพยานคลี่ปมคดีสินบน 40 ล้าน "ไชยชนก"-ยันมีข้อมูล "คิว"แล้ว

ผบช.ก.เผยกองปราบอยู่ระหว่างติดตามตัวพยานคลี่ปมสงสัยคดีสินบน 40 ล้าน "ไชยชนก" ยันมีข้อมูล "คิว" ตัวละครสำคัญหมดแล้ว
วันนี้ (10 ต.ค.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. กล่าวถึงความคืบหน้าคดีติดสินบน 40 ล้านนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแลกกับการไม่ให้เร่งปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ว่าขณะนี้ตำรวจ กก.1 บก.ป. ได้ดำเนินสืบสวนสอบสวนไปแล้วส่วนหนึ่ง อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งล่าสุดตนได้พูดคุยกับชุดคลี่คลายคดีดังกล่าวทราบว่าอยู่ระหว่างสืบหาพยานหลักฐานบางอย่างเพิ่มเติม หากมีความคืบหน้าชัดเจนจะชี้แจงต่อสื่อมวลชนให้ทราบ
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่าสำหรับเรื่องนี้หากพบการกระทำผิดจริง ตามข้อกฎหมายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีทุจริต การพิจารณาคดีจะอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช. ซึ่งในส่วนของตำรวจ ตอนนี้ยังคงพอมีเวลาในการดำเนินการสืบสวบรวบรวมพยานหลักฐาน เขื่อว่าแล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน ส่วนเรื่องพยานบุคคลต่าง ๆ ที่มีการกล่าวอ้างหรือถูกพาดพิงถึง จำเป็นต้องติดตามตัวมาสอบปากคำ แต่จะเป็นการเรียกสอบในฐานะพยาน เพื่อซักถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับพยานหลักฐานบางส่วนที่ต้องพยายามเร่งสืบหามาประกอบสำนวนคดีให้ครบถ้วน ยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดไม่ว่าบุคคลใด ไม่มีละเว้นแน่นอน
เมื่อถามว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อมูลหรือประวัติของ นายคิว ตัวละคร สำคัญของเรื่องนี้หรือไม่ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ ยืนยันว่า ตอนนี้เรามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นายคิว หมดแล้ว แต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด