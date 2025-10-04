“โรม” โดนแล้ว “เบน สมิท” ยื่นฟ้อง 6 ต.ค.นี้ เอาผิดฐานหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหาย 100 ล้านบาท

"เบน สมิท" มอบอำนาจยื่นฟ้อง "รังสิมันต์ โรม" ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เรียกค่าเสียหายทางแพ่ง 100 ล้านบาท พร้อมนัดสื่อฟังแถลงข่าว 10.30 น.วันที่ 6 ต.ค.นี้ ที่ศาลอาญา รัชดา
วันนี้(4 ต.ค.)นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก "ธนดล สุวัณณะฤทธิ์" ว่า เรียน พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน ขอเรียนเชิญร่วมทำข่าวในวันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 10.30 น.ณ ศาลอาญารัชดา นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ผู้รับมอบอำนาจจาก นายเบน สมิท (Benjamin Mauerberger) จะยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยการโฆษณา พร้อมทั้งฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งเป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท
"ทั้งนี้ นายธนดล จะมีการแถลงข่าว และแสดงหลักฐานต่อสื่อมวลชนด้วย ประสานงาน:นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์โทร. 098-595-9955"
ก่อนหน้านี้ นายเบน สมิท ได้ถูกนายรังสิมันต์ อภิปรายพาดพิงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายเบน สมิท กับนักการเมืองของไทย และกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์และธุรกิจสีเทา โดยเมื่อวันที่ 2 ต.ค.ที่ผ่านา นายเบน สมิท ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดว่า ไม่เคยทำความผิดอาญา ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือการค้ามนุษย์ และประกาศจะดำเนินคดีกับผู้ที่ยังคุกคามเขาและครอบครัว