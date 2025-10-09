สำนักนายกฯ รื้อ! "พรม" ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 +ทางเดิน รองรับผู้ร่วมประชุม ครม. เน้นสเปก"ทอเครื่องไนลอน" ต่างยุคก่อน "ทอมือเส้นใยขนแกะ"

สำนักนายกฯ รื้อ! "ผืนพรม" ห้องรับรองประชุม ครม. และ บริเวณทางเดิน เฉพาะห้องชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 พ่วง ห้องประชุม ชั้น 3-ห้องรับรอง ชั้น 1 รวมถึง "ห้องแถลงข่าว ตึกนารีสโมสร" ใหม่ทั้งหมด พบเป็น สเปก "พรมทอเครื่องไนลอน 100% คุณภาพ 56 ออนซ์" ต่างจากยุครัฐบาลก่อน ใน ปีงบฯ 67 ที่ทุ่มงบกว่า 10 ล้าน จ้างปู "พรมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100%" ส่วน "ห้องแถลงข่าว" จ่อติดตั้ง พรมทอเครื่องเส้นใยพอลิโพรพีลีน คุณภาพ 32 ออนซ์
วันนี้ (9 ต.ค.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้าต่อการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุน ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผูกพันต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
พบว่า มีโครงการที่น่าสนใจ ที่ สลน.จัดซื้อจัดจ้าง คาบเกี่ยวมาถึงในช่วงรัฐบาลชุดใหม่ ยุคพรรคภูมิใจไทย เป็นการจ้างทอ" พรมทอเครื่อง" พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ผืน วงเงิน 5,492,300 บาท โดยมีการประกาศเชิญชวนทั่วไป และกำหนดราาคกลาง วงเงิน 5,491,731.34 บาท เมื่อ ปลายเดือนกันยายน 2568
แยกเป็น "พรมทอเครื่องเส้นใยไนลอน 100% คุณภาพ 56 ออนซ์" พร้อมติดตั้ง ณ ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งชั้น 5 มีห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ห้อง 501 ที่ดำเนินการมาตั้งแตรัฐบาลก่อน
ประกอบด้วย ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี พื้นที่รวม 65.80 ตร.ม. 1 ผืน วงเงิน 243,460 บาท ,ห้องรับรองคณะรัฐมนตรี พื้นที่รวม 150 ตร.ม. 1 ผืน วงเงิน 555,000 บาท
ห้องเจ้าหน้าที่คณะรัฐมนตรี พื้นที่รวม 79.20 ตร.ม. 1 ผืน วงเงิน 293,040 บาท ,บริเวณทางเดิน ชั้น 5 พื้นที่รวม 86 ตร.ม. 1 ผืน วงเงิน 318,200 บาท
ติดตั้ง บริเวณชั้น 1 ตึกบัญชาการ 1 ประกอบด้วย ห้องรับรอง 1 พื้นที่รวม 70.40 ตร.ม. 1 ผืน วงเงิน 260,480 บาท ,ห้องรับรอง 2 พื้นที่รวม 40 ตร.ม. 1 ผืน วงเงิน 148,000 บาท
ติดตั้ง บริเวณชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ประกอบด้วย ห้องประชุม 301 พื้นที่รวม 313.40 ตร.ม. 1 ผืน วงเงิน 1,159,580 บาท ,ห้องประชุม 302 พื้นที่รวม 96.60 ตร.ม. 1 ผืน วงเงิน 357,420 บาท
ท้ายสุด จ้างทอพรมทอเครื่อง "เส้นใยพอลิโพรพีลีน" คุณภาพ 32 ออนซ์ พร้อมติดตั้ง ห้องแถลงข่าว ตึกนารีสโมสร พื้นที่รวม 191.84 ตร.ม. 1 ผืน วงเงิน 264,739.20 บาท
มีรายงานว่า ที่น่าสนใจ ทั้งหมด เป็น "พรมทอเครื่อง" ซึ่งต่างจากรัฐบาล ยุคพรรคเพื่อไทย ที่กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สลน. ได้ดำเนินจ้างทอ "พรมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100%" พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ผืน วงเงิน 10,557,200 บาท ในงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567
“ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จ้างดำเนินการ ทอและติดตั้งพรมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% ภายในตึกไทยคู่ฟ้า ตึกสันติไมตรี และตึกนารีสโมสร รวมถึง ห้องสีงาช้าง ห้องรับรองสีเหลือง ห้องรับรองสีฟ้า มีสภาพเก่าชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากผ่านการใช้งาน มาเป็นระยะเวลานาน”
ซึ่งการเปลี่ยนพรมดังกล่าว ให้มีความเหมาะสม พร้อมใช้งาน สามารถรองรับภารกิจสำคัญตามวาระโอกาสต่างๆ ของรัฐบาล เช่น
บนตึกไทยคู่ฟ้า เป็นพรมทอมือ คุณภาพ 5.5 ปอนด์ ในห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 1 ผืน พื้นที่ ตร.ม. รวม 86.30% และติดตั้งในห้องสีงาช้าง 1 ผืน พื้นที่ ตร.ม. รวม 218.76%
บนตึกสันติไมตรี เป็นพรมทอมือ คุณภาพ 5.5 ปอนด์ ในห้องสันติไมตรีหลังนอก 1 ผืน พื้นที่ ตร.ม. รวม 650.32% ในห้องสันติไมตรีหลังใน 1 ผืน พื้นที่ ตร.ม. รวม 436.24%
ในห้องรับรองสีเหลือง 1 ผืน พื้นที่ ตร.ม. รวม 116.74% ห้องรับรองสีฟ้า พื้นที่ ตร.ม. รวม 134.24%
บนตึกนารีสโมสร เป็นพรมทอมือ คุณภาพ 5.5 ปอนด์ ส่วนทางเดิน พื้นที่ ตร.ม.รวม 37.81% ห้องรับรอง 1 พื้นที่ ตร.ม.รวม 16.43.% และ ห้องรับรอง 2 พื้นที่ ตร.ม. 75.92%
ขณะที่ พรมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย มีมาตรฐาน ISO เช่น สเปกสูงทนการติดไฟ เป็นต้น
นอกจากนี้พบว่า การซ่อมแซมตึกสันติไมตรี เมื่อปี 2562 สลน. ได้ปรับเปลี่ยนพื้นพรม หลังจากรอยรั่วไหลของน้ำฝน
พบว่า เมื่อ ส.ค. 2564 สลน. เคยจัดจ้าง “ทอพรม (ทอมือ) เส้นใยธรรมชาติ (เส้นใยขนแกะ) 100% คุณภาพ 5.5 ปอนด์” ขนาดพื้นที่รวม 152.23 ตร.ม. จำนวน 1 ผืน พร้อมติดตั้ง ณ ห้องรับรองสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ตามวงเงิน 716,698 บาท
คราวนั้นมีเปลี่ยน “พรมปูพื้น” ภายในตึกไทยคู่ฟ้าทั้งหมด เป็นลายใบโคลเวอร์ 4 แฉก ที่มีความเชื่อกันว่าเป็นใบไม้แห่งความโชคดี ความหวัง ความรัก และความศรัทธา และใช้โทนสีเขียว ซึ่งเป็นสีประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
“โครงการดังกล่าว สลน. ใช้งบประมาณ ปี 2563 กว่า 4,625,704.16 บาท จ้างเอกชน ที่ชนะประกวดราคา ผลิตทอพรม (ทอมือ) เส้นใยธรรมชาติ (เส้นใยขนแกะ) 100% คุณภาพ 5.5 ปอนส์ จำนวน 27 ผืน ภายในตึกไทยคู่ฟ้า”
ส่วนพรมผืนเดิมบริจาคให้กับ 3 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ปทุมธานี และนนทบุรี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์.