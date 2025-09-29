ก่อนสิ้นปีงบฯ มาแล้ว! CCTV หลากชนิดระดับ 4K นับร้อยตัว ผู้รับเหมาจ่อติดรอบทําเนียบฯ รองรับความปลอดภัย รัฐบาลหนู

จ่อแล้ว! "กล้อง CCTV" หลากชนิด คมชัดระดับ 4K นับร้อยตัว ติดตั้งรอบนอกและภายในอาคาร หมู่ตึกในทําเนียบรัฐบาล รองรับความปลอดภัย รัฐบาลหนู เผยเป็นเป็นโครงการเดิม ที่สลน.จัดจ้างในรัฐบาลชุดก่อน เน้นงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ รวมของเก่ากว่า 200 ตัว สลน. เซ็น UMT คว้างาน 19,493,370 บาท เท่าราคากลาง ก่อนสิ้นปีงบ68
วันนี้ (29 ก.ย.2568) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยถึงความคืบหน้า ที่ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ได้จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง ตามโครงการใหม่
เพื่อทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพบริเวณโดยรอบและภายในทําเนียบรัฐบาล จํานวน 1 ระบบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มี กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าของโครงการ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,500,000 บาท
กําหนดราคากลาง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นเงิน 19,493,370 บาท เป็นโครงการที่ดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย
ล่าสุด สลน. ประกาศให้ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จํากัด (UMT)เป็นผู้เสนอ ราคารายต่ำสุด โดยเสนอราคา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,493,370 บาท เท่าราคากลาง
"บริษัท ที่ชนะประมูล จะติดตั้ง ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหลายชนิด บริเวณโดยรอบและภายในทําเนียบรัฐบาล มากกว่า 135 ตัว"
ขณะที่เฉพาะ "ชนิดกล้องวงจรปิด" ตามราคากลาง ที่ สลน.ไปสืบค้นราคา มากกว่า 5 ชนิด ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ จํานวน 49 ตัว ราคาต่อหน่วย 68,500 บาท เป็นเงิน 3,356,500 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สําหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ จํานวน 25 ตัว ราคาต่อหน่วย 72,000 บาท เป็นเงิน 1,800,000 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ 180 องศา สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร จํานวน 15 ตัว ราคาต่อหน่วย 96,000 บาท เป็นเงิน 1,440,000 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ใช้ในงานรักษาความปลอดภัย ทั่วไปและงานอื่น ๆ จํานวน 19 ตัว ราคาต่อหน่วย 75,000 บาท เป็นเงิน 1,425,000 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายความละเอียดสูง แบบปรับมุมมอง สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จํานวน 2 ตัว ราคาต่อหน่วย 85,000 บาท เป็นเงิน 170,000 บาท
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสําหรับตรวจจับความร้อน จํานวน 25 ตัว ราคาต่อหน่วย 121,000 บาท เป็นเงิน 3,025,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ ที่จัดซื้อในคราวเดียวกันที่น่าสนใจ เช่น ระบบบริหารจัดการภาพ จํานวน 1 ตัว ราคาต่อหน่วย 1,500,000 บาท
มีรายงานว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รัฐบาล พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา สลน. ประกาศ ให้ บริษัท ดิ เอ็กซ์เพิร์ท ไอซีที จำกัด ดำเนินการ ในวงเงิน 12,345,981 บาท ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สลน. มี ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยครั้งใหญ่ โดยเฉพาะพื้นที่ประตูเข้า-ออก ทั้ง 6 จุด โดยใช้งบประมาณมากกว่า 50 ล้านบาท
เฉพาะ “กล้องวงจรปิด” มีแผนติดตั้งกล้องสำหรับบันทึกภาพป้ายทะเบียนยานพาหนะ/กล้องวงจรจดสำหรับตรวจสอบทางเข้าและจับภาพรถ/จะติดตั้งบริเวณทางออกประตู 4 ประตู 5 สะพานมัฆวาน สะพานอรทัย เพิ่มแห่งละ 7 ชุด
“เป็นกล้องวงจรปิด สำหรับคัดกรองบุคคลสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร อย่างน้อย 8 ชุด ที่ศูนย์เครือข่ายย่อยทุกจุด ทำงานร่วมกับตู้ KIOSK ที่สามารถอ่านบัตรประชาซน/หนังสือเดินทาง/ระบบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ/รหัส QR CODE มีกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามสถานการณ์ทั่วไป ในศูนย์เครือข่ายย่อย อย่างน้อย 6 จุด”
สำหรับกล้อง CCTV ของเดิมตั้งแต่ปี 2551-2556 จำนวน 72 กล้อง ได้ถอดออกทั้งหมด และปัจจุบันมีการติดตั้ง มากกว่า 100 กล้อง และล่าสุด จะมีการติดตั้งเพิ่มไปอีก คาดว่าจะมีกล้อง CCTV โดยรอบและภายในทําเนียบรัฐบาล รวมกว่า 200 ตัว.