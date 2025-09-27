ผกก.สามเสน เผยเหตุถนนทรุด เข้าข่ายความผิด ม.227 เตือนห้ามเข้าพื้นที่ ฝ่าฝืนคุก 6 เดือน

MGR Online-ห้ามเข้าพื้นที่ถนนทรุด ผกก.สน.สามเสน เตือนมีความผิดคุก 6 เดือน เผยงานจราจร-สืบสวน ได้รับผบกระทบ เอกสารสำคัญอยู่ในห้อง
วันนี้ (27 ก.ย.) เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.ชายวุธ ชายโอฬาร ผกก.สน.สามเสน เปิดเผยความคืบหน้าเหตุถนนทรุดตัวขนาดใหญ่ บริเวณ รพ.วชิรพยาบาล และ สน.สามเสน ว่า อาคารภายใน สน.สามเสน มีอยู่ 3 ตึก 1. อาคาร สน.สามเสน 2. แฟลตด้านหน้า 3. แฟลตด้านหลัง ตัวแฟลตด้านหน้าอยู่ติดกับขอบหลุม บริเวณชั้น 1 เป็นห้องจราจร กับห้องสืบสวน ภายในมีแฟ้มเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคดี รวมถึงคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ระบบกล้อง CCTV เป็นจุดที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห้ามเข้า จึงไม่สามรถขนย้ายได้ ยืนยันว่าตำรวจ สน.สามเสน ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และพร้อมให้บริการประชาชน
เบื้องต้นเหตุดังกล่าวเข้าข่ายความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 "ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือทำการก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ และไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น" กรณีไม่ผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ต้องรอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง
"เราต้องจัดลำดับความเร่งด่วนของงาน ตอนนี้สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนวันนี้ยังไม่ได้รับรายงานอาคาร สน.สามเสน ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม" ผกก.สน.สามเสน กล่าว
พ.ต.อ.ชายวุธ กล่าวต่อว่า ได้ประกาศเตือนห้ามเข้า ห้ามใช้อาคาร ตามประกาศสำนักงานเขตดุสิต วันที่ 24 ก.ย.68 อาคารบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ ถนนหน้า รพ.วชิรพยาบาล "อย่าคิดว่าจะรอด CCTV เก็บหลักฐานทุกวินาที วันนี้อาจไม่ถูกจับ แต่ภาพท่านอยู่ในระบบแล้ว" ฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 40 (2) มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละ 3 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่.