"โรม" ไม่กังวลคดี 44 สส.อย่าเพิ่งคิดไม่รอด ย้อนป.ป.ช.มีธงหรือไม่ ยันล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีดีลลับสีน้ำเงิน

รองหน.พรรคส้ม ไม่กังวล คดี 44 สส. รู้ผลธันวาคมนี้ ชี้ อย่าเพิ่งคิดว่าไม่รอด ย้อนถาม ป.ป.ช.มีธงหรือไม่ ยัน ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีดีลลับสีน้ำเงิน
วันที่ (9 ต.ค.68) ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่โฆษก ป.ป.ช. ระบุว่า คดี 44 สส. ของอดึตพรรคก้าวไกล กรณีลงชื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา 112 จะสามารถ สรุปได้ในเดือนธันวาคมนี้ ว่า เรายืนยันเรื่องความบริสุทธิ์ของเรา ว่าการทำหน้าที่ของสส. ของพรรคก้าวไกลเดิมไม่ได้ผิดกฎหมาย และจริยธรรม ยืนยันว่าทุกสิ่งไม่ได้ไปแอบทำ แต่เป็นเรื่องความโปร่งใส ที่พยายามทำหน้าที่สส.ในอำนาจนิติบัญญัติ เมื่อเราดำเนินการแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จทันที แต่ต้องมีการถกเถียงกันในสภา และมีขั้นตอนอีกพอสมควร ซึ่งยังไปไม่ถึงขั้นนั้นเพราะประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น มองว่าไม่สามารถบรรจุวาระดังกล่าวได้
นายรังสิมันต์ กล่าวต่อว่า ในเรื่องการสู้คดีเราทำอย่างเต็มที่ มีบุคคลที่ถูกกล่าวหาเยอะ ซึ่งทางป.ป.ช.ก็ให้เวลาชี้แจงพอสมควร เราก็ดำเนินการไปทั้งนี้อย่าเพิ่งไปตั้งธงว่าเราจะโดนแน่นอน เชื่อว่าการที่เราทำหน้าที่พิสูจน์ตัวเอง จึงไม่มีประโยชน์ที่จะใช้กลไกนิติสงครามกับสส.พรรคประชาชน ดังนั้นตนหวังว่า เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะป.ป.ช. จะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือกลั่นแกล้งใคร
ส่วนกังวลหรือไม่ที่ ป.ป.ช. จะไต่สวนเป็นรายบุคคล นายรังสิมันต์ กล่าวว่าไม่กังวลอะไร เราอยู่กับเรื่อง 44 สส.มานาน ตนก็พยายามสู้คดีอย่างเต็มที่ ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ใจ เราก็ทำหน้าที่สส. และเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้ง ดังนั้นไม่มีอะไรต้องกังวล เพราะทุกอย่างอยู่บนโต๊ะมีความโปร่งใส และยืนยันว่าประชาชนจะสนับสนุนพรรคประชาชนอย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า การที่คดีนี้จะรู้ผลช่วงใกล้เลือกตั้ง จะกระทบกับยุทธศาสตร์พรรคหรือไม่ นายรังสิมันต์ กล่าวว่าอย่าเพิ่งตั้งธงว่าจะโดนฟันแน่ หากเชื่อว่ามีธง แสดงว่าเรารู้คำตอบล่วงหน้า กระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีอยู่จริง จึงอยากให้สื่อมวลชนถามป.ป.ช. ว่ามีธงหรือไม่
ส่วนหากรอดจะถูกมองว่าเป็นการดีลกับการเมืองสีน้ำเงินหรือไม่ นายรังสิมันต์ หัวเราะพร้อมระบุว่า ยืนยันว่าเราไม่เคยมีการสนทนาทั้งซีเรียสและไม่ซีเรียสกับทางพรรคภูมิใจไทยในการช่วยเหลือทั้ง 44 คน เราเห็นบทเรียนการสร้างดีลต่างๆแล้ว ดังนั้นเมื่อมีข้อกล่าวหาเราก็ต้องว่าตามกระบวนการ ยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี ว่าเราไม่มีดีลกับสีน้ำเงินหรือค่ายไหนทั้งสิ้น