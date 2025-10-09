“สิริพงศ์” รับเรื่องร้องเรียน "คราฟท์เบียร์" ขอปรับแก้ระเบียบอนุญาต-ยกเลิกเวลาห้ามจำหน่าย-เปิดช่องขายออนไลน์

“สิริพงศ์” รับข้อร้องเรียนจากสมาคมธุรกิจคราฟท์เบียร์ ขอให้แก้ระเบียบการออกใบอนุญาต ยกเลิกเวลาห้ามขาย และเปิดทางขายออนไลน์ได้ เตรียมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณา เชื่ออยู่ในกรอบเวลาบริหาร 4 เดือน
วันที่ 9 ตุลาคม 2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้นายณัฐชัย อึ๊งศรีวงศ์ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟท์เบียร์ นางสาวประภาวี เหมทัศน์ เลขาธิการสมาคมฯ และคณะ เข้าพบ เพื่อยืนข้อร้องเรียน ในการผลักดันกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการคราฟท์เบียร์ ช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศควบคู่ไปกับภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และ Supply Chain อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
“สมาคมยินดีที่พรรคภูมิใจไทย มีนโยบายที่เห็นความสำคัญของการผลักดันเศรษฐกิจ และสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีความมั่นใจว่า อุตสาหกรรมคราฟท์เบียร์มีศักยภาพในการผลักดันเศรษฐกิจรากฐาน ช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศควบคู่ไปกับภาคการเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และ Supply Chain อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบัน อยากให้ช่วยพิจารณาแก้ไขกฎหมายลูกหรือระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรค”
นายณัฐชัย กล่าวว่า ประเด็นที่อยากให้ช่วยพิจารณา คือ 1.การออกใบอนุญาตโรงเบียร์ขนาดเล็ก ให้แก้ไชระเบียบข้อบังคับที่สามารถให้บรรจุ และจัดจำหน่ายนอกสถานที่ผลิตได้เช่นเดียวกับสุราแช่ประเภทอื่น โดยไม่มีเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคแก่ผู้ผลิตรายย่อย
2.ช่วงเวลาห้ามขาย 14.00-17.00 น. ยังไม่มีการยกเลิกโดยทั่วไป อันเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมาก และ
3.กฎหมายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ ซึ่งได้เคยมีการตั้งคณะทำงาน โดยคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เพื่อพิจารณายกเลิกข้อห้าม และออกแบบการควบคุมที่เหมาะสม แต่ได้มีการหยุดทำงานชั่วคราว เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทำให้ไม่มีประธานผู้ดำเนินการประชุม จึงต้องการให้มีการแก้ไขปัญหา
ด้านนายสิริพงศ์ กล่าวว่า ขอรับเรื่องไปให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาแก้ปัญหา โดยอยู่ในกรอบที่จะรัฐบาลมีเวลาบริหารราชการประมาณ 4 เดือน ถ้าสิ่งใดที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจรายเล็ก เพื่อจะช่วยจุดเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของประเทศให้ติดได้ จะส่งให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปช่วยพิจารณาดำเนินการ