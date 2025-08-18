ปิดงาน Smart SME EXPO 2025 ยอดดีลธุรกิจและแฟรนไชส์ทะลุ 287 ลบ. สะดวกซัก & บริการมาแรง จบดีล 353 คู่ คนเข้างาน 15,463 ราย

จบลงไปแล้ว สำหรับงาน Smart SME EXPO 2025 สร้างกระแสตอบรับดีเกินความคาดหมาย มีผู้เข้าชมงานตลอดทั้ง 4 วันรวม 15,463 ราย ยอดเจรจาจับคู่ธุรกิจสูงถึง 353 คู่ สร้างมูลค่ารวมกว่า 202 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายธุรกิจและแฟรนไชส์ในงานรวมทั้งสิ้น 287 ล้านบาท ยอดจองขอสินเชื่อในงาน 186 ล้านบาท หนุนเงินสะพัดในงานพุ่ง 474 ล้านบาท
งาน Smart SME EXPO 2025 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7-10 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยความร่วมมือของพันธมิตรหลายภาคส่วน ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สถาบันอาหาร, สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด, ธนาคารออมสิน, EXIM BANK, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ผนึกกำลังให้เกิดกิจกรรมดี ๆครั้งนี้ขึ้น
นางสาวณรินณ์ทิพ วิริยะบัณฑิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สรุปผลการจัดงานแสดงแฟรนไชส์ธุรกิจแห่งปี Smart SME EXPO 2025 ว่า "การจัดงานที่ผ่านมาถือว่าผลตอบรับดีเกินความคาดหมาย สวนทางกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ค่อนข้างซบเซา โดยคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเลือกช้อปธุรกิจและแฟรนไชส์ที่ถูกใจ เพื่อสร้างอาชีพและต่อยอดรายได้เพิ่ม โดยตลอดทั้ง 4 วันมียอดผู้เข้าชมงานรวมทั้งสิ้น 15,463 คน”
สำหรับธุรกิจและแฟรนไชส์มาแรงในงาน Smart SME EXPO 2025 ในปีนี้ต้องยกให้ธุรกิจร้านสะดวกซัก และธุรกิจบริการ ที่มียอดซื้อและจองธุรกิจในงานสูงสุด โดยแบรนด์ที่ติดโผยอดนิยม ได้แก่ , Speed Queen by VJ Group, Code Clean, 24 WASH, LG Laundry Lux, DR.TIGER LAUNDRY, แฟรนไชส์ล้างรถ คันโปรด , Tanjai wash & dry, เครื่องผลิตน้ำแข็งหยอดเหรียญ KORI CUBE, ธุรกิจสะดวกซัก-ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และร้านค้าอัตโนมัติ WSOL, แฟรนไชส์ล้างรถอัตโนมัติ Emberix Car Wash นอกจากนี้แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่มก็ยังครองความนิยมไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น Sukishi Korean Charcoal Grill, ชานมไข่มุก Mikucha, A CUP Coffee, มีความสุข ชานมไข่มุกกระบอก, แซ่บเศรษฐี, 39 RAMEN, ก๋วยเตี๋ยวเรือปัญจะรส, COCO WALK มะพร้าวน้ำหอมล้วนๆ และ ช็อกโกแล็ต Mr Beast โดยมียอดซื้อขายธุรกิจและแฟรนไชส์ภายในงานรวมมูลค่าถึง 287 ล้านบาท
ด้านยอดขอสินเชื่อภายในงานก็ร้อนแรงเช่นเดียวกัน โดยมียอดขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆที่พร้อมใจนำสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำคัดพิเศษสำหรับผู้ประกอบการในงานนี้ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยมียอดขอสินเชื่อในงานทั้งสิ้น 186 ล้านบาท อีกหนึ่งไฮไลท์ในงานคือกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ที่มีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายคู่ค้าเป็นจำนวนมาก โดยสามารถเจรจาจับคู่ธุรกิจได้มากถึง 353 คู่ รวมมูลค่า 202 ล้านบาท
ส่วนกิจกรรมเสวนาให้ความรู้และเวิร์กชอปอบรมอาชีพก็มียอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม โดยหัวข้อที่ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากเรียงลำดับ ดังนี้ เสวนาหัวข้อเริ่มธุรกิจ ด้วยพนักงานคนแรก ชื่อว่า "AI" โดย ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ CEO & FOUNDER, SIAMETRICS CONSULTING รองลงมาคือเวิร์กชอปอบรมอาชีพ เปิดร้านกับกาแฟ Specialty ให้รอดและรุ่ง โดย คุณอภินัย วรรณไพโรจน์ เจ้าของแฟรนไชส์ Hey Coffee เสวนาหัวข้ออยากขายคราฟท์เบียร์ไทย เลือกยังไงดี? โดย คุณศุภพงษ์ พรึงลำภู SANDPORT BEER และโรงเบียร์สหประชาชื่น และ หัวข้อเสวนา Fast Track SMEs : เข้าถึงทุนไว ไม่ต้องมีหลักประกัน โดย คุณชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ SME D Bank และ คุณฉกาจเจษฐ์ กฤษณามระ หัวหน้าสายงานผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
“ภาพรวมการจัดงาน Smart SME EXPO 2025 ในครั้งนี้เรียกได้ว่าสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยเรามุ่งหวังให้งานนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้คนที่มองหาธุรกิจได้ไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ รวมทั้งมองเห็นช่องทางในการต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้ เรียนรู้ที่จะปรับตัวพร้อมรับมือลุกขึ้นสู้ตั้งรับกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวในปัจจุบัน การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณความร่วมมือของพันธมิตรหลายภาคส่วน ที่ผนึกกำลังสร้างเวทีให้เอสเอ็มอีไทยได้ขยาย ต่อยอด และเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ” นางสาวณรินณ์ทิพกล่าวทิ้งท้าย
พบกันอีกครั้งกับงาน Smart SME EXPO 2026 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 7-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้ที่พลาดช้อปธุรกิจแฟรนไชส์และสินเชื่อรอบนี้ ปลายปีนี้เตรียมพบกับงานมหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ วันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมออกบูธในงานสามารถติดต่อได้ที่โทร. 094-915-4624 เฟซบุ๊ค : Smart SME EXPO