“นฤมล–องอาจ” สวมบูทลุยน้ำท่วมอยุธยา เยี่ยมชาวบ้าน เปิดกิจกรรม “Fix It จิตอาสา” แจกถุงยังชีพ–สุขาลอยน้ำ

รมว.พร้อม รมช.ศึกษาธิการ สวมรองเท้าบูท ลุยน้ำท่วม เยี่ยมชาวบ้าน จ.อยุธยา พร้อมเปิดกิจกรรม “Fix It จิตอาสา” แจกถุงยังชีพ–สุขาลอยน้ำ ให้ผู้ประสบภัยถึงหน้าบ้าน
วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่วัดโบสถ์ บ้านกระทุ่ม เทศบาลตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายองอาจ วงษ์ประยูร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดกิจกรรม “Fix it–จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”พร้อมรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่
ศ.ดร.นฤมล กล่าวตอนหนึ่งว่า รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ทราบดีว่าหลายพื้นที่ของ จ.อยุธยา เป็นอีกพื้นที่ที่มีความเสียสละ อยู่นอกผนังกั้นน้ำ และเป็นพื้นที่รับน้ำ เพื่อให้น้ำระบายได้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวานนี้ รัฐบาลก็เห็นและเข้าใจถึงความเสียหายนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ดูแลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการพิจารณาเรื่องการเยียวยาประชาชน โดยเตรียมจัดงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วม จำนวน 9,000 บาทต่อครัวเรือน พร้อมมอบนายอำเภอ หน่วยงานในท้องที่ท้องถิ่น สำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ถูกน้ำท่วม เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรวบรวมตัวเลขการช่วยเหลือเยียวยาในภาพรวมของอยุธยาต่อไป ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว ขณะนี้รัฐบาลเตรียมที่จะจัดงบประมาณและหาสถานที่ เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่รับน้ำ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
"ขอขอบคุณชาวอาชีวะ ที่ดำเนินการกิจกรรม Fix It จิตอาสา เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ได้มาเปิดหน่วยบริการช่วยเหลือประชาชน มอบถุงยังชีพ และที่สำคัญคือ เด็กอาชีวะได้จัดทำสุขาลอยน้ำ จำนวน 25 หลัง มอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระทุ่ม ซึ่งถือเป็นความจำเป็นในการดำรงชีวิตในสถานการณ์เช่นนี้ และที่ผ่านมา อาชีวะอยุธยาก็ได้เผื่อแผ่แบ่งปันสุขาลอยน้ำไปยังพื้นที่อื่น ๆ ด้วย อาจารย์ขอเป็นกำลังให้ชาวอาชีวะและผู้เกี่ยวข้อง มีกำลังใจที่เข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม“
ขณะที่ นายองอาจ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้นำองค์ความรู้ทางวิชาชีพมาช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยให้ได้จริง ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า การสร้างสุขาลอยน้ำ หรือการประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเหลือชุมชนในภาวะน้ำหลาก โดยสุขาลอยน้ำเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องมากที่สุด เพราะจำเป็นจริง ๆ ตอนน้ำท่วม เมื่อปี 2554 ตนลงพื้นที่และได้เห็นเลยว่า ของที่จำเป็นที่สุดไม่ใช่แค่ถุงยังชีพ แต่คือสุขาลอยน้ำที่ช่วยให้ชาวบ้านใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย อาชีวะของเราคือพระเอกตัวจริงที่สร้างผลงานให้กับกระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศึกษาธิการ ยังกล่าวต่อถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในภาคกลาง โดยเฉพาะชาวนาและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะราคาผลผลิตตกต่ำ ทั้งน้ำนมดิบและข้าว ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชนอย่างกว้างขวางราคานมตกต่ำ พี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนมาก เหมือนกับในภาคกลางที่ส่วนใหญ่เป็นชาวนา ชาวไร่ ปลูกข้าว ราคาก็ตกต่ำ แต่วันนี้เราทุกกระทรวงทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ ทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงศึกษาฯ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เราพร้อมช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะในพื้นที่อยุธยา
ทั้งนี้ ศ.ดร.นฤมล และนายองอาจ ได้ลงพื้นที่โดยใช้เรือท้องแบน เดินทางเข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนตามบ้านเรือน ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ เรือไฟเบอร์ อาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่