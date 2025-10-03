ทรู คอร์ปอเรชั่น เร่งดูแลการสื่อสารมือถือในพื้นที่น้ำท่วม อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมส่งทีมงานเข้าดูแลสถานีฐานและเสริมประสิทธิภาพการสื่อสารมือถือ 5G/4G ในพื้นที่ประสบภัย ล่าสุดที่ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ รวมถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ยังคงประสบภัยน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยอาหารแห้ง น้ำดื่ม เพื่อร่วมช่วยเหลือในเบื้องต้นอีกด้วย
แม้ระดับน้ำในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์จะเริ่มลดลง แต่สถานการณ์ยังวางใจไม่ได้ โดยเฉพาะในพื้นที่ต่ำของอำเภอตรอน ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางจุด รวมถึงบริเวณ โรงพยาบาลตรอน ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการดูแลสุขภาพและชีวิตของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ระดมทีมวิศวกรเครือข่ายและทีมช่างลงพื้นที่ทันที เพื่อดูแลให้มั่นใจว่าสัญญาณ 5G และ 4G ยังคงประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์อุทกภัย
เสริมความพร้อมเครือข่ายเต็มกำลังในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ทีมงานเน็ตเวิร์กของทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ปฏิบัติการลงพื้นที่น้ำท่วมต่อเนื่องเพื่อดูแลคุณภาพของสัญญาณ 5G/4G แม้อยู่ในสถานการณ์ภัยพิบัติ เพื่อดูแลการสื่อสารและอุปกรณ์สถานีฐาน โดยได้ดำเนินการดังนี้
- ดูแลสถานีฐานสำคัญอย่างเร่งด่วน - ทีมงานได้ใช้ เรือท้องแบน ลุยน้ำท่วมเข้าไปตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีฐานในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง เพื่อเปิดให้ใช้งานได้เพื่อการสื่อสารของชุมชน
- บริหารและสำรองพลังงานฉุกเฉิน - นำเครื่องปั่นไฟ น้ำมันสำรอง และแบตเตอรี่ เข้าประจำการในพื้นที่สถานีฐานที่ถูกตัดหรือเสี่ยงต่อการถูกตัดกระแสไฟฟ้าจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อให้มั่นใจว่ายังคงบริการได้ต่อเนื่อง กรณีถูกตัดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยจากน้ำท่วม
- เสริมสัญญาณในจุดสำคัญ - นำรถโมบายล์สถานีฐานเคลื่อนที่เร็ว (Cell-On-Wheel: COW) เข้าไปติดตั้งเพื่อเสริมสัญญาณมือถือให้ครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการทำงานทีมแพทย์ พยาบาลบริเวณโรงพยาบาลตรอน
ทรู คอร์ปอเรชั่นได้นำสัญญาณ 5G/4G เชื่อมต่อเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน และหน่วยงานบรรเทาภัยในการรับมือกับภัยพิบัติ โดยมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารให้แก่ทุกภาคส่วน ทั้งการสนับสนุนการสื่อสารสำหรับเชื่อมต่อผู้ป่วย และญาติ ในโรงพยาบาลตรอน และทุกพื้นที่ที่ได้รับภัยจากน้ำท่วม
รวมถึงช่วยให้ประชาชนในชุมชน สามารถติดต่อสื่อสารและติดตามข่าวสารได้อย่างใกล้ชิด และที่สำคัญคือร่วมสนับสนุนการทำงานของ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ กองทัพ หน่วยงานท้องถิ่น และอาสาสมัคร ที่กำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ (War Room) ที่ศูนย์เครือข่ายอัจฉริยะ BNIC โดยใช้ระบบ AI ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการเครือข่ายทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ กสทช. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในทุกสถานการณ์ และพร้อมเคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤตภัยธรรมชาติร่วมกัน