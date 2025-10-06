xs
“ธรรมนัส”บินสำรวจน้ำท่วมสุโขทัย สั่งทำ “กงไกรลาศโมเดล” บริหารจัดการน้ำเฉพาะพื้นที่ แก้ท่วมซ้ำซาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ธรรมนัส”บินสำรวจน้ำท่วม จ.สุโขทัย สั่งวางแผน “กงไกรลาศโมเดล” บริหารจัดการน้ำเฉพาะพื้นที่ แก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก พร้อมมอบถุงยังชีพ-สุขาลอยน้ำช่วยประชาชน


เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่บินสำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่


ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า จังหวัดสุโขทัยเป็นพื้นที่รับน้ำสำคัญที่ประสบอุทกภัยเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรเสียหายและประชาชนได้รับความเดือดร้อนซ้ำซาก การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนโดยตรง ก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

“การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก หรือที่เรียกว่า บางระกำโมเดล อาจไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จึงจำเป็นต้องมีแนวทางเฉพาะพื้นที่ ซึ่งผมเรียกว่า กงไกรลาศโมเดล วันนี้ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมชลประทาน ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการวางแผนและขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยเร็ว ส่วนงบประมาณผมจะนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งท่านมีความเข้าใจในเชิงวิศวกรรมและมีความเด็ดขาด เชื่อว่าจะสามารถผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้”ร.อ.ธรรมนัส กล่าว


สำหรับในปี 2568 จังหวัดสุโขทัยประสบอุทกภัยจากพายุแล้ว 3 ลูก ได้แก่ วิภา, ฮาจิกิ และ บัวลอย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกว่า 46,000 ไร่ ประชาชนกว่า 5,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 17 ล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัยมีข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการน้ำ เนื่องจากแม่น้ำยมไม่มีเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำรองรับ ทำให้มวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ไหลเข้าสู่พื้นที่ด้วยอัตราสูงสุดกว่า 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้จังหวัดสุโขทัยต้องรับมวลน้ำหลากในทุกปี

โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้มอบถุงยังชีพจากมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อการกุศล และสุขาลอยน้ำจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดสร้างโดยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วย

