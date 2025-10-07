ครม.เห็นชอบหลักการแต่งตั้ง กก.นโยบายเศรษฐกิจ นายกฯเป็นประธาน “เอกนิติ” นั่งรองประธาน

โฆษกรัฐบาล เผย ครม. เห็นชอบหลักการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ นายกฯ เป็นประธาน “เอกนิติ” นั่งรองประธาน เพื่อให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม
วันนี้ (7 ต.ค.) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ โดยให้จัดทำเป็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเกี่ยวกับนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ ไม่ว่าจะเป็น (1) การสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวัน (2) การแก้ไขปัญหาหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องทั้งในส่วนของภาคประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) (3) การเพิ่มโอกาสการออมของประชาชนรายย่อยให้มีสิทธิซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยสะดวก เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์สลากเพื่อการออม (4) การฟื้นความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว และ (5) การเร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสงครามการค้า
การดำเนินการตามนโยบายข้างต้นรวมถึงโครงการพัฒนาอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน สมควรได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยละเอียดรอบคอบในทุกมิติจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 5 บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งคณะบุคคลประกอบด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่นที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องที่จะพิจารณา เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องใดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีก็ได้
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ) เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอีก 28 ราย (เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหา ที่เกี่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนประเมิน วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง ตัดสินใจเชิงรุกในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี