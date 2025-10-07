“สุทิน” รับถูกทาบแต่อยู่ต่อ พท. เว้นพรรคไม่เอา-ตั้งพรรคเอง โวที่อื่นอ่อนไหวแต่สารคามยังเหนียวแน่น

“สุทิน” ยันยังอยู่ “เพื่อไทย” รับถูกทาบทาม ลั่นหากไป ทางเดียวคือตั้งพรรคใหม่ หรือ พท.ไม่ให้อยู่แล้ว มั่นใจยังรักษาพื้นที่ได้ บอกที่อื่นอ่อนไหว แต่สารคามยังเหนียวแน่น
วันนี้ (7 ต.ค.) นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ชี้แจงถึงกระแสข่าวย้ายพรรค ว่า ที่ข่าวบอกว่าจะย้ายนั้น ตนไม่เคยคิดเลย พร้อมยอมรับว่า มีคนติดต่อมาบ้าง แต่คงไม่กล้าชวนจริงจัง โดยส่วนตัวคิดมาตลอดว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่จะเป็นไปได้มากที่สุดคือตั้งพรรคเอง แต่ต้องเป็นกรณีที่พรรคเพื่อไทยเดินไม่ได้จริงๆ หรือพรรคไม่ให้เราอยู่ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็น้อย ยืนยันว่า วันนี้ยังมั่นคงอยู่กับพรรคเพื่อไทย
ส่วน สส. มหาสารคาม หรือ สส.กลุ่มอีสานที่ดูแลอยู่ได้มีการพูดคุยหรือถูกทาบทามด้วยหรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า ก็มีคนเล่าให้ฟัง ช่วงนี้การชวนย้ายพรรคมีเยอะ ในส่วนของมหาสารคามก็มีหลายคน แต่เชื่อว่า ตอนนี้ยังมั่นคงกันทุกคน
ส่วนความนิยมของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่มหาสารคามขณะนี้เป็นอย่างไร นายสุทิน กล่าวว่า ตนมองว่า มหาสารคามค่อนข้างเหนียวแน่น ที่อื่นอ่อนไหว แต่มหาสารคามไม่อ่อนไหว
ส่วนยังมั่นใจว่า ยังรักษาฐานเสียงได้หรือไม่ นายสุทิน กล่าวว่า คิดว่าได้ ในพื้นที่ที่เสียไปคราวที่แล้ว อาจจะต้องต่อสู้หนักหน่อย แต่ส่วนที่มีอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหา และเชื่อว่า คนเก่าจะลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยทั้งหมด
เมื่อถามว่า ผู้ใหญ่ในในพรรคได้สอบถามถึงกระแสที่ สส.ถูกทาบทามบ้างหรือไม่ นายสุทิน ยอมรับว่า มีถามบ้าง ตนก็ตอบไปแบบนี้ ยังยืนหยัดสู้ไป หากไม่ไหวจริงๆ จะปรับกลยุทธ์หรืออย่างไรก็ค่อยว่ากัน