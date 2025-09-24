“สุชาติ"​ ยังไม่ตัดสินใจยกก๊วน สส.ซบภูมิใจไทยหรือไม่​ เหตุหลายพื้นที่ทับซ้อนกัน

“สุชาติ" ยังไม่ตัดสินใจนำ สส.ในกลุ่มสังกัดภูมิใจไทยหรือไม่ เพราะยังหลายพื้นที่ สส.ทับซ้อนกัน แต่ย้ำไปไหนไปกันยกกลุ่ม
วันนี้(24 ก.ย.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึง อนาคตทางการเมืองจะเข้าไปสังกัดพรรคการเมืองอื่น หรือไปตั้งพรรคใหม่ ว่า ตนไม่ได้ไปสังกัดพรรคไหน แต่เพื่อนที่ยังสังกัดพรรคการเมืองเดิมอยู่ต้องมีมารยาท หากพูดไปก่อนเพื่อนๆอาจไม่สบายใจเพราะยังต้องลงพื้นที่อยู่ แต่ระยะเวลา 4 เดือนข้างหน้า ซึ่งเราเชื่อว่า ถ้าเป็นไปตามที่ตกลงไว้มีระยะเวลาสังกัดพรรคการเมืองภายใน 30 วัน ยังไงก็ทันอยู่แล้ว
นายสุชาติ กล่าวว่า เรียนตามตรงเรามาเป็นรัฐบาลร่วมกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เราได้เลือกเฟ้นคนที่เหมาะสมที่นำพาประเทศให้สู่เป้าหมายเจริญรุ่งเรือง มีความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม เริ่มมีการนักการเมืองคนอื่นๆ เริ่มแสดงความชัดเจนด้วยการย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยแล้วนั้น ในกลุ่มของนายสุชาติจะย้ายมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ หรือ ณ วันนี้ยังไม่ได้คิด นายสุชาติ กล่าวว่า ในกลุ่มคุยกันทุกวัน แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องกำหนดและมีบทบาทเดินไปข้างหน้า คือ สส.ทุกคนเสียสละทำงานเพื่อประชาชนอยู่แล้ว แต่การที่จะไปสังกัดพรรคใด ต้องดูว่า หากเข้าไปอยู่แล้วไปทับซ้อนกับเขตใครหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่อาจไปทับซ้อนพื้นที่กัน จึงต้องมีการเจรจากัน
ส่วนสส.ในกลุ่ม ทับซ้อนกับสส.ภูมิใจไทยหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า สส.ไม่ได้ทับซ้อน แต่บางจังหวัดมีแกนนำสส.ของแต่ละจังหวัด จึงต้องทำความเข้าใจกับแกนนำพรรคว่า ถ้าหากย้ายมาอยู่ด้วยติดขัดอะไรหรือไม่ ถ้าติดขัดก็มีทางออกด้วยการหาที่อยู่ที่เหมาะสมที่สุด
แสดงว่า แนวโน้มอาจรวมตัวไปสังกัดพรรคใหม่เลย เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับพรรคภูมิใจไทย นายสุชาติ กล่าวว่า ตรงนี้คงเป็นการพูดคุยในอนาคต เพราะบางพื้นที่สส.ในกลุ่มหากเข้าไปอยู่ในพรรคภูมิใจไทย ก็ง่ายในการหาเสียงเพราะเป็นหนึ่งเดียวกันหมด ไม่ต้องขัดแย้งกัน แต่บางพื้นที่อาจจะมีบ้างที่ทับซ้อนกัน จึงเป็นเรื่องยากในการจัดสรรคนในแต่ละพื้นที่ แต่ย้ำว่า หากจะมีการย้ายพรรค สส.ในกลุ่มจะไปด้วยกันทั้งหมด เพราะเราอยู่ในฐานะที่ร่วมกันมา และยอมรับว่าข ณะนี้มีสส.สมาชิกในกลุ่มเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้มองเป้าหมายการเมืองว่าจะต้องมีมากหรือน้อย แต่มองว่าต้องเอาคนที่มีคุณภาพ
ส่วนเวลาที่เหลือ 4 เดือนต้องรีบประกาศให้ประชาชนรู้หรือไม่ว่า สส.จะไปสังกัดพรรคใด นายสุชาติ กล่าวว่า วันนี้เรามาร่วมรัฐบาล เราเชื่อว่า ผลงานรัฐบาลจับต้องได้แน่นอน
“เราต้องยอมรับว่า ท่านนายกฯ เป็นนักการเมืองมาโดยตลอด ท่านก็รู้ความต้องการของประชาชน รู้ระบบการบริหารประเทศ รู้ระบบการบริหารพรรคการเมือง รู้ระบบกฏหมาย ตรงนี้ท่านครบเครื่องอยู่แล้ว ผมเชื่อระยะเวลา 4 เดือนทำงานได้ และเราที่ทำงานร่วมกับท่านจะมีผลงานเอง”นายสุชาติ กล่าว
ทั้งนี้ นายสุชาติ ยังเชื่อว่า เวลาเลือกตั้ง ประชาชนจะเลือกที่ตัวสส.เป็นหลักก่อน จับต้องได้ และอยู่พรรคการเมืองที่เป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้
ส่วนจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากตามที่ฝ่ายค้านมองหรือไม่ นายสุชาติ ระบุว่า คงไม่ สิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้ตกลงกันไว้ ต้องเป็นตามคำพูด นักการเมืองทุกคนหากไม่เป็นไปตามคำพูด ครั้งต่อไปก็ไม่รู้จะเดินไปเจอชาวบ้านอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้สำคัญที่สุด
ทั้งนี้ นายสุชาติยังขอให้สื่อมวลชนให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและครม. เพราะนายกรัฐมนตรีจะนำโครงการในอดีตที่ดี เช่น โครงการคนละครึ่งกลับมา โดยไม่ได้ยึดติดว่าเป็นนโยบายของพรรคใด เพราะหากประชาชนได้ประโยชน์ก็จะพร้อมหยิบยกขึ้นมาทำ