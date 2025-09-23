พท.คาดแถลงนโยบาย รบ. 29-30 ก.ย.จ่อชำแหละ ศก.- การเมือง-สังคม 25 ก.ย.ยื่นแก้ รธน.ยัน ส.ส.ร.ยึดโยง ปชช.

เพื่อไทย คาด รัฐบาลใหม่ แถลงนโยบาย 29-30 ก.ย. เตรียมชำแหละ “เศรษฐกิจ-การเมือง-สังคม” พร้อมยื่นร่างแก้ไข รธน. 25 ก.ย.นี้ ยันที่มา ส.ส.ร.ยึดโยงประชาชน หลัง ปชน. ติง
วันนี้ (23 ก.ย.) การประชุม สส.พรรคเพื่อไทย ประจำสัปดาห์ มี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ และประธาน สส.พรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม โดยมีแกนนำพรรค และ สส. เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายภูมิธรรม เวชยชัย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว และเลขาธิการพรรค นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ เป็นต้น
นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงว่า วันนี้เข้ามาพูดคุยในหลายประเด็น โดยที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ คาดว่า จะเกิดขึ้นในวันที่ 29-30 ก.ย. นี้ ซึ่งจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยทางพรรคเพื่อไทยเรามั่นใจและเตรียมความพร้อม ซึ่งมีทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ของพวกเราได้มีการเตรียมการทำงานอย่างชัดเจนหลายกลุ่ม เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และที่เกี่ยวข้องกับสังคม ถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 เดือน นับจากวันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภา แต่เชื่อว่า เป็น 4 เดือนที่ต้องแบกความทุกข์ของประชาชน ดังนั้น ทางพรรคเพื่อไทยยังไม่เห็นร่างที่แถลงต่อรัฐสภา แต่ถ้าเราเห็นแล้วเราจะเตรียมพร้อมทำการบ้าน เตรียมที่จะติ และแสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับรัฐบาลชุดใหม่ นำไปบริหารประเทศต่อในระยะเวลา 4 เดือน ที่เหลือก่อนจะยุบสภาในปีหน้าตามกำหนดระยะเวลาตามที่พรรคภูมิใจไทยและพรรคประชาชนสัญญากันไว้ อย่างไรก็ตาม ก็จะดูในทุกนโยบายของรัฐบาลว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากน้อยเพียงใด
นายดนุพร ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ว่า ขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยพรุ่งนี้จะให้ สส. ของพรรคลงชื่อ และจะยืนต่อประธานสภาในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายนนี้
ส่วนรูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ ส.ส.ร. จะมี 151 คน โดย 100 คนแรก จะมาจากการเลือกของทั้งประเทศ 300 คน เมื่อเลือกมาแล้วในระดับประเทศก็จะเลือกให้เหลือ 100 คน ส่วนอีก 51 คนมาจากการเสนอชื่อของสภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี สว. และสมาคมต่างๆ เพื่อให้มีสสร.ครบ 151 คน และเมื่อมี ส.ส.ร.แล้ว ก็จะต้องมีกรรมาธิการยกร่าง ซึ่งกรรมาธิการยกร่างในส่วนพรรคเพื่อไทย 27 คน โดย 14 คนมาจาก ส.ส.ร. ส่วน อีก 13 คน จะมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
จากนั้นจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จัดทำเสร็จแล้วให้รัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนนำไปทำประชามติ
ส่วนกรณีพรรคประชาชนติง ว่า ส.ส.ร. ของพรรคเพื่อไทยอาจยังไม่ยึดโยงกับประชาชนนั้น นายดนุพร กล่าวว่า ตนยังไม่เห็นร่างของประชาชนว่ายึดโยงกับประชาชนมากกว่าพรรคเพื่อไทยมากน้อยแค่ไหน แต่เท่าที่ทราบขณะนี้มี 3 ร่าง คือ ของพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย แต่อย่างน้อย ส.ส.ร.ของพรรคเพื่อไทยเลือกมาจากทั่วประเทศ 300 คน และคัดเลือกให้เหลือ 100 คน ซึ่งมองว่าเป็นการยึดโยงกับประชาชนในเบื้องต้นอยู่แล้ว และหากอยากให้ยึดโยงมากกว่านี้ ขอให้พรรคประชาชนเสนอมาให้มากกว่า แต่ทั้งนี้ ก็ขอไปดูรายละเอียดของพรรคประชาชนก่อน ว่าแตกต่างกับพรรคเพื่อไทยอย่างไร