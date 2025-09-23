"ธรรมนัส" แจง แก้ รธน. พรรคร่วมต้องคุยกันก่อน เผย “กล้าธรรม” มีร่างอยู่

“ธรรมนัส” ระบุ แก้ รธน. พรรคร่วมต้องคุยกันก่อน มอบฝ่ายกฏหมายดู เผย “กล้าธรรม” มีร่างอยู่
วันนี้ (23ก.ย.) เมื่อเวลา 15.55 น. ที่พรรคกล้าธรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคกล้าธรรม จะพร้อมสนับสนุนหรือไม่ ว่า พรรคร่วมรัฐบาลต้องมานั่งคุยกัน ซึ่งตนได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายของพรรคมาร่วมหารือในเรื่องนี้
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะโหวตสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ต้องคุยกันอยู่แล้ว เราอยู่ด้วยกัน ส่วนร่างของพรรคกล้าธรรมนั้น ก็มีร่างทำอยู่