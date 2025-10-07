นายกฯ โยน รมว.ยธ.ปมย้าย ขรก.ปัดล้วงลูก ชี้ ยกฎีกา “ทักษิณ” เกิดสมัย “ทวี” ไม่เกี่ยวรัฐบาลนี้

“อนุทิน” โยนถาม รมว.ยุติธรรม ปมย้าย ขรก. ยันไม่ล้วงลูก ชี้ ยกฎีกา “ทักษิณ” เกิดสมัย “ทวี” ไม่เกี่ยวรัฐบาลนี้ ไม่ทราบขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกหรือไม่
วันนี้ (7 ต.ค.) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมีการโยกย้ายข้าราชการในกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ทำคดีฮั้ว สว. กับเขากระโดง มาเป็นคณะทำงาน รมว.ยุติธรรม จะส่งผลต่อคดีหรือไม่ ว่า ตนไม่ได้ไปล้วงลูก เหตุผลอะไรต่างๆ ในกระทรวงต้องไปถามเจ้ากระทรวงและต้องไม่ทำผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ต้องให้ความเป็นธรรมและรักษาจริยธรรม หลักมีอยู่แค่นี้ ใครไม่ทำตามก็อยู่กับตนไม่ได้
เมื่อถามถึงกรณีการยกฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่กระทรวงยุติธรรม ส่งความเห็นยกฎีกามาที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) นายอนุทิน ตอบว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ใครมีสิทธิที่จะทำอะไรได้เราก็ให้เป็นไปตามนั้น เราไม่ได้มองเป็นบุคคล ส่วนเรื่องนี้ตนต้องลงนามหรือไม่นั้นยังไม่ทราบเอกสารยังมาไม่ถึง เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่ามีการยกฎีกาของนายทักษิณไปแล้ว นายอนุทิน กล่าวว่า การยกฎีกา ยกไปสมัย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรมว.ยุติธรรม เมื่อท่านยกฎีกาไปแล้ว มันไม่น่าจะเกี่ยวพันอะไรกับรัฐบาลตน หรือหากจะมีการเกี่ยวพัน เพราะเปลี่ยนรัฐบาลพอดีเราก็ต้องให้เกียรติท่าน เพราะ พ.ต.อ.ทวี ได้ลงนามยกฎีกา คือไม่ให้อภัยโทษโดยอำนาจที่ท่านยังทำอยู่ขณะเป็นรมว.ยุติธรรม ตนจะไปแย้งได้อย่างไร
เมื่อถามย้ำว่า ยืนตามนั้นใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ยืนก็คือได้รับทราบ ถือเป็นการตัดสินใจของ พ.ต.อ.ทวี ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้ ส่วนนายทักษิณ จะขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกหรือไม่นั้นตนไม่ทราบต้องไปตรวจสอบกฎหมาย