"สมชาย-เยาวภา" เยี่ยม "ทักษิณ" ตามประสาพี่น้อง สุขภาพแข็งแรง ไม่ได้คุยอภัยโทษ

"สมชาย-เยาวภา วงศ์สวัสดิ์" เข้าเยี่ยม "ทักษิณ" เผย สุขภาพยังแข็งแรง ฝากขอบคุณคนเสื้อแดง - "ทนายวิญญัติ" ไม่มีความเห็นอภัยโทษ ครั้งที่ 2 ส่งกลับ ก.ยุติธรรม
จากกรณี เรือนจำกลางคลองเปรม รับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไว้คุมขังตามคำพิพากษาของศาลให้บังคับโทษจำคุกแก่จำเลย โดยให้จำคุก 1 ปี และอยู่แดนกักโรคโควิด-19 ครบกำหนด 5 วัน (9 ก.ย. - 14 ก.ย.) ก่อนย้ายไปแดนผู้สูงอายุและแดนพยาบาล เนื่องจากเข้าหลักเกณฑ์เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน 65 ปี ก่อนพิจารณาจำแนกแยกแดนต่อไป ทั้งนี้ นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ ระบุว่า นายทักษิณ มีโรคประจำตัวอาการปวดเกี่ยวกับระบบกระดูก ทั้งกระดูกต้นคอ ไขสันหลัง หรือปวดแขนขาบ้าง และยืนยันอยู่ในเรือนจำตลอดเวลา
วันนี้ (6 ต.ค.) เวลา 09.40 น. บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อม นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ ภรรยา (น้องสาวของนายทักษิณ ชินวัตร) ตัวแทนครอบครัว "ชินวัตร" เดินทางมาเข้าเยี่ยมนายทักษิณ เป็นครั้งที่ 7 โดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมายืนรอต้อนรับให้กำลังใจ ก่อนเข้าภายในเรือนจำฯ พร้อม นายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวของนายทักษิณ
ต่อมา เวลา 10.10 น. ภายหลังการเข้าเยี่ยม นายสมชาย พร้อม นางเยาวภา ได้เดินออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ว่า นายทักษิณมีกำลังใจดีและเข้าใจในระบบกระบวนการ ท่านไม่ได้ฝากอะไรมาพิเศษ ก็เป็นการพูดคุยตามประสาพี่น้อง ก็เห็นใจกันที่ต้องมารับเคราะห์แบบนี้ สุขภาพดี ใบหน้าสดใส ทำใจได้ ท่านรู้ว่าควรอยู่อย่างไร รู้ว่าอยู่แค่ชั่วคราว ท่านฝากขอบคุณคนเสื้อแดงและทุกคนที่มาห่วงใยเยี่ยมเยียนท่าน ทั้งนี้ ไม่ได้มีการพูดเรื่องขออภัยโทษแต่อย่างใด จากที่เกิดขึ้น เราก็มีความรู้สึกเข้าใจและเห็นใจ
ด้าน นายวิญญัติ กล่าวว่า เรื่องการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษ ครั้งที่ 2 ทราบว่าอยู่ในกระบวนการของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งไม่ขอก้าวล่วงการดำเนินการต่างๆ เพราะเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการ ส่วนกรณี รมว.ยุติธรรม คนใหม่มีการตั้งคณะกรรมการมาดูข้อกฎหมายว่าการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายครั้งนี้สามารถดำเนินการได้หรือไม่นั้น ตนไม่มีความเห็น เพราะการตั้งคณะกรรมการดังกล่าวก็เป็นดุลพินิจของ รมว.ยุติธรรม คนใหม่ อย่างไรตนขอรอฟังผลแทนดีกว่า ไม่มีความเห็นใดๆ