กมธ.มั่นคงฯ รับฟังรายงานเยียวยาผลกระทบเหตุปะทะชายแดน "โรม" สะท้อนเสียงชาวบ้าน เงินเยียวยาไม่พอ-บรรเทาค่าไฟยังไม่ได้รับ

กมธ.มั่นคงฯ รับฟังรายงานความคืบหน้าการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะใน จ.ศรีสะเกษ ด้าน ผู้ว่าฯ ยัน อนุมัติเงินตอบแทน ชุด ชรบ. แล้ว 23 ล้านบาท - อนุมัติเงินเยียวยา ครอบครัวละ 5,000 บาท ไปแล้ว 81,000 กว่าราย "โรม" สะท้อนเสียงชาวบ้าน เงินเยียวยาไม่พอ-บรรเทาค่าไฟยังไม่ได้รับ
วันที่ 6 ต.ค.คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธาน กมธ. ลงพื้นที่ไปยังโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชุมรับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาผลกระทบด้านความมั่นคงตามแนวชายไทยที่ส่งผลต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตลอดจนแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ , ผู้บัญชการกองกำลังสุรนารี , ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยนายสุริยา บุตรจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานว่า หลังเหตุการณ์เรียบร้อยการเยียวยาช่วยเหลือ พื้นที่ที่มีปัญหาในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งได้ประกาศ ใน 5 อำเภอ คือ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอไพรบึง ซึ่งที่ให้นายอำเภอ ขอเงินจากผู้ว่าราชการจังหวัดไปบริหารจัดการ ส่วนนอกเหนือจาก 5 อำเภอจะให้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัด เป็นผู้บริหารจัดการ ในเรื่องอาหารการกิน บางวันมีภาคเอกชนเข้ามาเราไม่ได้เบิกจ่าย วันไหนไม่มีเราก็จะเบิกจ่าย โดยช่วงแรกใช้งบประมาณไป 64 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลมอบให้มาทางจังหวัดศรีสะเกษก็ได้ทำตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
ในส่วนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ขณะนี้มี 12 อำเภอที่ทำเรื่องขอเงินมาทางจังหวัดได้อนุมัติเงินไปแล้ว 23 ล้านบาท เพื่อตอบแทน ชรบ. สูงสุดจะได้คนละประมาณ 2,400 บาท ลดหลั่นกันไป
ขณะที่นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดศรีสะเกษ รายงานความคืบหน้าการเยียวยา เพิ่มเติมว่า ในพื้นที่ 5 อำเภอ 46 ตำบล 600 หมู่บ้าน กรณีของจังหวัดศรีสะเกษจะได้รับเงินชดเชยครอบครัวละ 5,000 บาท เบื้องต้นได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว 15 ครั้งอนุมัติไปแล้ว 81,000 กว่าราย และวันนี้จะมีการโอนเงินเข้ามาในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 3,100 กว่าราย ซึ่งจะทยอยโอนเข้ามาภายใน 3 วันนี้ กระบวนการของจังหวัดศรีสะเกษผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำ ให้ดำเนินการโดยถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อแก้ไขให้ประชาชน ที่เดือดร้อนอยู่ในพื้นที่
ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 9 รายดำเนินการช่วยเหลือแล้วครบทุกราย ด้านทรัพย์สินมีความเสียหายในอำเภอกันทรลักษ์เพียงอำเภอเดียว บ้านเรือนเสียหายจำนวน 755 หลัง เสียหายทั้งหลัง 32 หลัง และเสียหายบางส่วน 723 หลัง ซึ่งได้ดำเนินการช่วยเหลือแล้วคงเหลือระหว่างการก่อสร้างอยู่จำนวน 5 หลัง เนื่องจากเป็นการก่อสร้างทั้งหลังจึงต้องใช้เวลา ส่วนด้านเกษตร ศูนย์พักพิง ดำเนินการช่วยเหลือครบทั้งหมด โดยใช้เงินทดรองข้าราชการ
ด้าน นพ.สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้รับความเสียหาย 3 แห่ง ซึ่งขณะเกิดเหตุ ได้มีการย้ายพื้นที่ผู้ป่วยสีแดงบริเวณชายแดนมาอยู่ด้านในเมืองตามแผนการ โดยสาธารณสุขจังหวัดได้เข้าไปเยียวยาจิตใจที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิงทุกแห่ง มีบุคลากรสาธารณสุขเข้าไปดำเนินการดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น รวมทั้งดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่อพยพมาพร้อมประชาชนทั่วไป
ด้านความเครียดมีประมาณ 200 กว่ารายซึ่งได้ดำเนินการพบแพทย์และปรึกษานักจิตวิทยาครบ 100% แล้ว ยอมรับว่าผู้ที่เป็นเด็กประเมินความเครียดได้ยาก แต่ก็ใช้วิธีการให้วาดรูป เพื่อสะท้อนความเครียดและเข้าสู่ระบบการบำบัด
จากนั้น นายรังสิมันต์ กล่าวว่า เราต้องมองไม่ได้มองมิติทหาร ต้องมองประชาชนด้วย ทุกคนมีบทบาทเป็นฟันเฟืองที่อาจจะไม่เหมือนกัน แต่มีจุดหมายปลายทางเดียวกันกับพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบ ตนคิดว่าประชาชนจำนวนมากมีความเสียสละเพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายราชการสามารถทำได้อย่างประสิทธิภาพ ต้องยอมรับว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ แน่นอนว่าช่วงแรก ประชาชนเขาไม่อยากให้เกิดความขัดแย้ง เขายอมเสียสละ เขารู้ว่าสถานการณ์มันไม่เป็นบวก เขารับทราบ ว่าเขาอาจจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี แต่ทุกคนก็อยากให้สถานการณ์เบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ต้องขอบคุณฝ่ายราชการ ที่ไม่ใช่ดูแลแค่เนื้อตัวร่างกาย แต่หมายถึงสภาพจิตใจด้วย กรรมาธิการมาในครั้งนี้มาเยี่ยมทุกท่านแล้ว อีกด้านเราก็อยากนำข้อมูลจากการลงพื้นที่ที่ต้องไปเป็นเหมือนสะพาน ทำให้การทำงานของพวกท่านสามารถทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น
“มีพี่น้องหลายคนฝากมาว่า 5,000 ไม่พอบ้างรวมถึงเรื่องค่าไฟฟ้า ก็ยังไม่รับ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เข้าใจว่ายังไม่ได้รับเงิน สิ่งเหล่านี้เราอยากทำให้คนไกลต่างๆเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากเยียวยาแต่บางครั้งสถานการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ดังนั้นต้องอาศัยความชัดเจน” นายรังสิมันต์ กล่าว
ขณะที่นายมานพ คีรีภูวดล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ระบุว่า ตนกังวลถึงดอกเบี้ยของประชาชนว่าจะได้พักจริงหรือไม่ พร้อมถามถึง ชรบ. ว่าเขาเป็นบุคลากรสำคัญมาก ถูกใช้ทุกงาน แต่ตนเพิ่งทราบว่าเขาไม่มีค่าเบี้ยเลี้ยง มันติดที่ระเบียบส่วนใด จะมีสวัสดิการดูแลเขาอย่างไร โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราอยู่ส่วนกลางประเทศ บางทีเราไม่รู้ จึงอยากได้ข้อชี้แนะจากผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังอยากทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้ง น้ำ ไฟ และถนนทางขึ้นภูมะเขือ
ทำให้ตำวแทน อบจ.ศรีสะเกษ ขอตอบว่า ตอนนั้นเราได้รับการประสานจากทหารในพื้นที่ว่าต้องการนำกินน้ำใช้ แต่เกิดเหตุก่อนเลยยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งภูมะเขือได้มีการสำรวจแล้วว่าไม่สามารถเจาะน้ำบาดาลได้ ทำให้ต้องลำเลียงผ่านเขาสัตโสม
นายมานพ จึงกล่าวว่า ท่านต้องคิดว่าตอนนี้ยังติดอะไร เรื่องความมั่นคง อย่าเพิ่งมองกฎหมาย