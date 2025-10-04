"อนุทิน" ควง “บิ๊กดุลย์” ประเมินสถานการณ์ เยี่ยมทหารด่านสายตะกู-ฐานแม่งป่อง พาชี้จุดสร้างรั้วชายแดน ลั่นวางหีบหนามสลับกำแพงตลอดแนว

"อนุทิน" ลุยเยี่ยมทหาร ด่านสายตะกู-ฐานแม่งป่อง พาชี้จุด สร้างรั้วชายแดน จ.บุรีรัมย์ ลั่นวางหีบหนามสลับกำแพงตลอดแนว ตามภูมิประเทศ ขณะที่ชาวบ้านน้ำตาซึม หลังนายกฯบอก 6 ต.ค. เงินเยียวยาได้แน่ ย้ำไม่เปิดชายแดนแน่นอน ยอมรับสงสารทหารได้มาเห็นกับตา พร้อมหนุนทุกคำขอ ตบแขนทหารให้กำลังใจ ”โชคดีแคล้วคลาด ปลอดภัยเด้อ“ ร้องเพลงปลุกใจ “เรารบจนใจขาด เพื่อชาติของไทย”
เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 4 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย พร้อม พลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญ รมช.กลาโหม เดินทางลงพื้นที่ ช่องสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจุดผ่อนปรนการค้าที่เชื่อมต่อกับจุดจุ๊บโกกี ประเทศกัมพูชา ซึ่งตอนนี้ยังถูกปิดอยู่ โดยมี พลโทวีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาค 2 พลตรีสมภพ ภาระเวช ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พันเอกบุญเสริม บุญบำรุง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พันเอกภาคภูมิ นภากาศ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี พร้อมด้วย พลเอกณัฐพงศ์ เพราแก้ว รองเสนาธิการทหาร ช่วยดูแลเรื่องเส้นเขตแดน และพลโทสุเมธ พรหมตรุษ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) กองบัญชาการกองทัพไทยร่วมหารือที่หน้าแนวถึงสถานการณ์ โดยทันทีที่มาถึง นายอนุทินและคณะได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ ก่อนจะเดินดูบริเวณรอบๆ พื้นที่ และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังป้องกันชายแดนดังกล่าว
ทั้งนี้มีรายงานว่าในพื้นที่ช่องสายตะกู พบทหารกัมพูชาวางกำลังประชิดชายแดน พร้อมยุทโธปกรณ์หนักและในห้วงที่ผ่านมา มีการบินโดรนเข้ามาในพื้นที่หลายครั้ง นอกจากนี้ในห้วงของการสู้รบเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ฝ่ายทหารทหารกัมพูชาได้เข้าโจมตีและพยายามจะยึดพื้นที่บริเวณนี้จนทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสีย
จากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมทหาร ที่ฐานปฏิบัติการแมงป่อง กองร้อยทหารพรานที่ 2604 มอบเสบียงอาหารบำรุงขวัญกำลังใจให้กับกำลังป้องกันชายแดนของกองกำลังสุรนารี ก่อนที่จะเข้าไปดูภายในฐานทัพ นานกว่า 20 นาที ก่อนจะออกมาให้สัมภาษณ์ โดยพาสื่อดูจุดวางรั้วลวดหนามหีบเพลง พร้อมกล่าวว่า มีรั้วลวดหนามหีบเพลง ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นรั้วอย่างหนึ่ง ใครบอกว่า ยังไม่ทำรั้วไม่ใช่ รั้วนี่ทำตั้งหลายชั้น และตอกไปตามแนวเขต เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามา คิดดูเอา หากฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามา ต้องนั่งตัด ลอดฝ่ารั้ว ซึ่งเรามีทหารประจำจุด ที่คนไปบอกว่าเป็นรั้วลวดหนามแล้วจะไปตัดเข้ามาได้ ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
นายอนุทิน ยังพาสื่อไปชี้จุดที่เป็นรั้ววางรั้วลวดหนามซ้อนกันหลายชั้นหลายวง และวางยาวทอดไปตลอดแนวชายแดน และวันนี้ให้กำลังใจทหารตามแนวชายแดน โดยยอมรับว่า สงสารทหาร เพราะเขาต้องอยู่กันแบบนี้ ช่วงหน้าฝนก็ต้องอยู่ต้องเฝ้าตามแนวชายแดน ซึ่งนี่คือสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับทหารในช่วงนี้ หากเขาขอการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาล เราก็ต้องดำเนินการ เพราะนี่มาเห็นกับตาตัวเอง เห็นภาพว่ามีความจำเป็นอะไรบ้าง วันดีคืนดีก็มีจรวดเข้ามา ระเบิดยิงเข้ามาจากฝั่งโน้น พร้อมย้ำว่าการวางแนวลวดหนามยาว ใครเข้ามากลางคืนถ้าไม่ใช่พวกเราก็โดนเต็มๆ เขาถึงเรียกว่ารั้วไม่ใช่กำแพง การที่ตนให้สัมภาษณ์บอกแล้วว่าขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ หากสภาพภูมิประเทศแบบนี้ ถ้าสร้างกำแพงคงต้องใช้งบประมาณเยอะ ดังนั้นการสร้างต้องตามภูมิประเทศและความสำคัญ
เมื่อถามว่าความคืบหน้ากองทัพได้ทำแผนสร้างรั้วมาหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ทหารจะดูตามความสำคัญและความจำเป็น เราจะไปกำหนดเอาเองไม่ได้ เราไม่มีความรู้ในเรื่องพวกนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวของนายกรัฐมนตรี ไดมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ มารอพบนายกรัฐมนตรีด้วย โดยนายกรัฐมนตรี ถามพี่น้องประชาชนว่า "ย่านบ่" ประชาชนก็กล่าวตอบกลับว่า "ย่านอยู่" ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันด้วยว่ารัฐบาลไม่เปิดด่านแน่นอน และขอให้รอรับเงินเยียวยาในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ ทำให้ชาวบ้านบางคนถึงตื้นตันใจจนน้ำตาซึม จากนั้นนายกฯได้นั่งยองถ่ายภาพร่วมกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง
อย่างไรก็ตาม ก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรี ได้เดินตบแขนทหารเบาๆให้กำลังใจ โดยบอก ขอให้โชคดีแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อ รัฐบาลพร้อมดูแลและให้การสนับสนุนและก่อนขึ้นรถออกจากพื้นที่ นายกรัฐมนตรี ได้ร้องเพลงปลุกใจทหารท่อนหนึ่ง "เรารบจนใจขาด เพื่อชาติของไทย" จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถ เพื่อเดินทางขึ้น ฮ. ที่โรงเรียนบ้านโคกกลอย อ.ประโคนชัย ไปยังสบามบิน จ.บุรีรัมย์ เดินทางกลับกรุงเทพฯ