นายกฯร่วมวงทหารที่สุรินทร์กินข้าวถาดหลุมเป็นกันเอง พร้อมถามความเป็นอยู่-ช่วยหนุนสวัสดิการ

"อนุทิน" ร่วมวงทหารที่สุรินทร์ กินข้าวเที่ยงถาดหลุมเป็นกันเอง เมนูเด็ด มาม่าผัด ไข่เจียว ยำปลากระป๋อง พร้อมถามความเป็นอยู่ -ช่วยหนุนสวัสดิการ
วันนี้ (3ต.ค.) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ จ.สุรินทร์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เดินทางไปตรวจภูมิประเทศและเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการสามแยก กองพันทหารราบที่ 21 หน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลในพื้นที่ เป็นอาหารถาดหลุม เมนูอาทิ ผัดมาม่า ยำปลากระป๋อง ไข่เจียว กล้วยน้ำว้า
โดยนายกฯได้พูดคุยถามไถ่ความเป็นอยู่ด้วยความห่วงใย พร้อมย้ำว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทั้งด้านสวัสดิการและการปฏิบัติงาน เพื่อให้กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจและเต็มที่ในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย