ส่องสไตล์ลำลอง มุมแฟมิลี่แมน ”อนุทิน“ นายกคนใหม่ของไทย

หลังจากสิ้นเสียงโหวตของเหล่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเย็นวาน ประเทศไทยเราก็ได้ผู้มาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ เป็น นายอนุทิน ชาญวีรกุล แห่งพรรคภูมิใจไทย หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า “เสี่ยหนู”
วันนี้ celeb online จะพาไปส่องไลฟ์สไตล์ของนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดนี้ ที่ปกติจะเห็นแต่ในชุดสูท ชุดผ้าไหมไทยเวลาใส่ออกงาน หรือแต่งชุดพระราชทานเต็มยศในงานพระราชพิธี แต่ในวันว่างๆ ที่เสี่ยหนูคนนี้มีหลากหลายไลฟสไตล์ ทั้งขับเครื่องบิน เล่นกอล์ฟ รวมถึงรับหน้าที่แฟมิลี่แมนเต็มตัวทำกิจกรรมกับภรรยาและลูกๆ ทั้งสอง
#CelebOnline #Celeb #Gossip #อนุทินชาญวีรกูล #จ๋าธนนนท์ #นายกรัฐมนตรี #การเมืองไทย #เสี่ยหนู #ชาญวีรกุล