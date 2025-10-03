“เชาว์” ดักปลัดยธ. “อย่าตะแบงกฎหมาย” ยัน “แม้ว” ยื่นอภัยโทษรอบสองไม่ได้ ขู่รมว.ฝืนเจอ 157

อดีตรองโฆษกปชป. แนะปลัดยธ. “อย่าตะแบงกฎหมาย” ยัน “ทักษิณ” ยื่นอภัยโทษรอบสองไม่ได้ เตือนรมว.ยธ. ดันทุรังระวังเจอ ม.157
วันนี้ (3ต.ค.) นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โต้แย้งกรณีนางพงษ์สวาท ปลัดกระทรวงยุติธรรม ระบุว่านายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สามารถยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษรอบสองได้ เนื่องจากพ้นสองปีแล้วนับจากครั้งแรก (ปี 2566–2568) โดยนายเชาว์ชี้ว่าเป็นการ “อ้างกฎหมายผิดช่อง” และหากรมว.ยุติธรรมยังรับลูกต่อ อาจเสี่ยงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นายเชาว์ อธิบายว่า มาตรา 264 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ใช้เฉพาะกรณีที่คำขออภัยโทษ “ถูกยกไปแล้ว” ถึงจะยื่นใหม่ได้หลังสองปี แต่กรณีทักษิณไม่ใช่ เพราะได้รับพระมหากรุณาธิคุณไปแล้ว จึงไม่เข้าเกณฑ์ ส่วน มาตรา 259 กำหนดว่าผู้ที่ “ต้องคำพิพากษาให้รับโทษ” จึงจะยื่นขอได้ แต่โทษของทักษิณไม่ใช่โทษตามคำพิพากษาอีกต่อไป เพราะถูกปรับเปลี่ยนโดยพระบรมราชโองการ ขณะที่ มาตรา 261 กำหนดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องถวายความเห็นประกอบทุกครั้ง ดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือตีตกคำร้อง ไม่ต้องส่งกลับไปให้นายกฯ กราบบังคมทูลฯ
“หากรมว.ยุติธรรมยังฝืนเสนอ ทั้งที่รู้ว่าไม่เข้าเกณฑ์ ต้องระวังจะเจอข้อหามาตรา 157” นายเชาว์ระบุ พร้อมทิ้งท้ายว่า “อย่าใช้การตีความผิด ๆ มาเป็นเหตุผล เพราะนั่นไม่เพียงแต่ขัดหลักกฎหมาย แต่ยังอาจทำให้ต้องรับผิดทางอาญา และขอย้ำว่าอภัยโทษมีไว้สำหรับผู้สำนึกผิด ไม่ใช่บัตรผ่านให้ผู้ที่ไม่เคารพคำพิพากษา”