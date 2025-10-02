“อนุทิน” แจงสภาฯ ปมถนนสามเสนทรุด ยันตั้ง กก.สอบโปร่งใส ปัดเอื้อซิโนไทย ขายหุ้นหมดตั้งแต่ปี 62 แล้ว

“อนุทิน” แจงสภาฯ ปมถนนสามเสนทรุด ยันตั้ง กก.สอบโปร่งใส ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบหากผิดพลาด ปัดเอื้อซิโนไทย ขายหุ้นหมดตั้งแต่ปี 62 แล้ว ย้ำไม่เกี่ยวข้องธุรกิจเอกชน ยึดประโยชน์รัฐเป็นหลัก รฟม.เร่งคืนผิวถนน 9 ต.ค. ติดตามตรวจสอบ 24 ชม. พร้อมสั่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเต็มที่
วันนี้( 2 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ตอบกระทู้ถามสด ของนายปารเมศ ววิทยารักษ์สรรค์ สส.กทม. พรรคประชาชน กรณีปัญหาถนนสามเสน ช่วงหน้าวชิรพยาบาลทรุดตัวเป็นหลุมลึกและกว้าง ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก เมื่อ 24 ก.ย. ว่า ตนได้เร่งสั่งการให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกฯและ รมว.คมนาคม ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการ และ ผู้แทนจาก กทม. ตรวจสอบเหตุการณ์ และความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงตึก สตง. ด้วย ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นนั้นมีความไม่สมบูรณ์ทางวิศวกรรมแน่นอน ทั้งนี้เชื่อว่าจะพบจุดบกพร่องและชี้แจงให้ประชาชนทราบ พร้อมกับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
“ขณะนี้กระทรวงคมนาคมเร่งจัดตั้งกรรมการสอบสวนและนำผลมาศึกษาวิเคราะห์หาความผิดพลาด บกพร่อง และต้องออกมาตรการการดำเนินการก่อสร้างใหม่ หากพบความผิดพลาดจากเทคนิคต้องดำเนินการแก้ไข แต่หากเกิดจากความสะเพร่าหรือเลินเล่อของผู้รบจ้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่กำนดไว้ ขณะเดียวกันการตรวจสอบตึก สตง.ถล่ม ได้ติดตามทุกสัปดาห์ ซึ่งผมเชื่อว่าจะได้คำตอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น” นายอนุทิน ชี้แจง
นายอนุทิน ชี้แจงต่อว่าสำหรับการแก้ปัญหาพื้นที่ขณะนี้ รฟม. เร่งรัดเพื่อคืนสภาพพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งขั้นตอนการเตรียมคืนพื้นที่ขณะนี้ได้หยุดการสไลด์ของดินแล้ว จากนั้นจะเติมหินคลุก ลาดยาว และคืนพื้นผิวให้ผู้สัญจร ซึ่ง รฟม.ให้ความมั่นใจว่าการคืนผิวจราจรได้ในวันที่ 9 ต.ค. นี้ และจะมีการติดตั้งเครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหว สแกนโพลงใต้ดินและส่งเจ้าหน้าที่สังเกตการณ์ 24 ชั่วโมง สำหรับการเยียวยาผู้ที่เกี่ยวข้อง ตนกำชับให้ กระทรวงคมนาคมและ ผู้ว่าการ รฟม. แม้ไม่ระบุในสัญญาว่าจะทำอย่างไร แต่เมื่อเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้น ต้องหารือและสั่งการให้ผู้รับจ้างชดใช้ ช่วยเหลือ สนับสนุน ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ สำหรับการเยียวยารวมถึงโอกาสของการสร้างรายได้ช่วงที่เกิดเหตุอย่างเต็มที่ด้วย
ทั้งนี้ นายปารเมศ ตั้งคำถามต่อความเกี่ยวพันธทางการเมืองระหว่างนายกฯ ฐานะอดีตผู้บริหารบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)ขณะที่ผู้รับจ้างคือกิจการร่วมค้า ช.การช่างและ ซิโน-ไทย ดังนั้นการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจะให้ความมั่นใจต่อการตรวจสอบที่ตรงไปตรงมาได้อย่างไร อย่างไรก็ดีตนขอให้กรรมการที่ตั้งขึ้นขอให้ทำงานเป็นอิสระ และทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์รัฐไม่ใช่นายทุน นอกจากนั้นการตรวจสอบของเหตุการณ์
“ขณะนี้ยังไม่ได้ยินจากนายกฯ ว่าจะดำเนินการเอาผิดกับผู้รับจ้างอย่างไร หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความบกพร่องของการก่อนสร้างหรือการออกแบบ ดังนั้นขอให้นายกฯ พูดให้ชัดเจนว่าจะดำเนินคดีหรือเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานภาครัฐ จะแบล็กลิสต์ หรือ ระงับการรับงานโครงการภาครัฐหรือไม่ รวมไปถึงการเรียกร้องค่าเสียหายหากส่งมอบงานล่าช้า” นายปารเมศ ตั้งคำถาม
จากนั้น นายอนุทิน ชี้แจงว่าในประเด็นความเกี่ยวข้องของตนกับบริษัทผู้รับจ้างนั้น ตนอยู่ในการเมือง เป็นรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2547 ตนมาจากภาคเอกชน ไม่ต่างจากผู้สถาปนาพรรคอนาคตใหม่ เมื่อตัดสินใจทำงานการเมือง รู้ถึงข้อจำกัดต้องเคลียร์ตัวเองให้เกลี้ยง ตนใช้เวลา 21 ปีในการเมือง ซึ่งการออกจากการเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนหลายแห่ง ไม่เฉพาะ บริษัทซิโน-ไทย เท่านั้น และเมื่อมีการเลือกตั้ง 2562 รู้ว่าพรรคภูมิใจไทยจะมีโอกาสเข้าทำงานในสภา อย่างยั่งยืน สิ่งล่าสุดที่ทำเมื่อปีนั้น คือ ขายหุ้นในบริษัท ซิโน-ไทย ผ่านกลต. จนหมด และไม่มีการถือหุ้นใดๆ ที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กฎระเบียบที่ทำงานการเมือง
“ผมไม่เกี่ยวข้องกิจการภาคเอกชนใดๆ ตั้งแต่ลาออกมาทำงานภาคการเมือง และเมื่อพ้นตำแหน่งทางการเมืองปี2549 ตนไม่ได้กลับเข้าไปทำงานภาคเอกชนอีก กรณีนี้บริษัทรับจ้างที่ผมทำงาน 20ปีก่อน การปกป้องเพื่อให้ประโยชน์ไม่มี ผมและซิโน-ไทย เหมือนไม่รู้จักกัน รู้แค่เป็นบริษัทก่อสร้างและทำธุรกิจอยู่ แต่เมื่อผมอยู่ในภาครัฐ ไปตรวจดูได้ว่า ไม่มีตรงไหนที่ตนเคยใช้ความเกี่ยวข้อง อิทธิพล การโน้มน้าวใดๆ ช่วยเหลือบริษัทนี้ ผมสบายใจที่จะตอบว่า ผมให้สัตยาบรรณว่า นอกจากจะให้อิสระในการตรวจสอบ รวมถึงการตั้งกรรมการตรวจสอบความเสียหาย ที่เป็นสิทธิของรมว.คมนาคม ทั้งนี้การตรวจสอบต้องเน้นประโยชน์ของรัฐของราชการเป็นสำคัญ” นายอนุทิน ชี้แจง
นายอนุทิน ชี้แจงต่อว่า ในการตรวจสอบหากพบว่าเป็นความบกพร่องจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ซึ่งในขั้นตอนนั้น รฟม.มีบริษัทตรวจการจ้างดูแล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีทางที่มนุษย์หน้าไหนเอื้อประโยชน์ให้คนที่ทำผิด ผู้รับจ้างเหนื่อยแน่ ต่อให้เคลียร์ตัวเองได้ ต้องพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม หากพิสูจน์พบว่าบกพร่องรุนแรง มีขั้นตอนจะต้องเสียค่าชดใช้ตามสัญญาที่กำหนดไว้ชัดเจน เท่าที่ทราบ คือ สิ้นสุดเดือนส.ค.70 หากส่วนที่เสียหายที่ต้องซ่อมเมื่อวันสัญญาสิ้นสุด ทำไม่เสร็จ ค่าปรับเดินแน่นอน
"ผมขอให้ความมั่นใจ เรื่องพวกนี้ ผมไม่เคยเสียหาย มีแต่เสียเพื่อนหลายคนแล้ว เพราะไม่ได้ใช้อิทธิพลหรือ ใช้อำนาจใดๆ ช่วยเหลือ หากใครขอผมจะเจอแต่ความว่างเปล่า แม้จะส่งไลน์มา ผมกดทิ้งไม่อ่านและจะบล็อกด้วย เพราะผมยึดถือการปกป้องประโยชน์ประเทศเป็นสำคัญ ซึ่งการตั้งกรรมการนั้นยืนยันว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญรอบด้าน ไม่มีการช่วยเหลือใดๆ มีแต่จะกระทืบ และผมเองจะติดตามงานอย่างใกล้ชิด และทุกครั้งหลังประชุมจะเปิดเผยทุกครั้ง” นายอนุทิน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการตอบกระทู้ถามสดดังกล่าวของนายอนุทินดังกล่าวถือเป็นกระทู้แรกนับตั้งแต่รับตำแหน่งนายกฯ