นายกฯหวังแถลงนโยบาย 29-30 ก.ย. ไม่กลัวขุนพลฝ่ายค้านซักฟอก แต่เมินตอบ “ชิโนไทย” เอี่ยวถนนทรุด

“อนุทิน” เข้าสภาฯ หวังประธานให้รัฐบาลแถลงนโยบาย 29-30 กันยายน ไม่กลัวฝ่ายค้านตั้งขุนพลซักฟอก แต่ไม่ตอบเรื่อง “ชิโนไทย” เอี่ยวถนนทรุด
วันนี้ ( 25 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 14.15 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้ารัฐสภา ที่วันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ให้สัมภาษณ์ ว่า เข้ามาประชุมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีวาระต่างๆที่ต้องพิจารณาอยู่
เมื่อถามว่าเอกสารที่เตรียมที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา นายอนุทิน กล่าวว่าเตรียมพร้อมแล้ว รอท่านประธานยืนยัน นัดมา ซึ่งเราก็ขอไปว่า ให้เป็นต้นสัปดาห์หน้า ถ้าเป็นไปได้ก็ขอวันที่ 29 หรือ 30 กันยายน
มีความกังวลไหมที่ฝ่ายค้านมีตั้ง 4 ขุนพลที่จะมาซักฟอกนโยบายรัฐบาล นายอนุทิน กล่าวว่าเรื่องปกติอยู่แล้ว ทางคณะรัฐมนตรีก็ต้องมีความพร้อมที่จะชี้แจง ตอบข้อสงสัยทุกประเด็นที่เพื่อนสมาชิกรัฐสภาจะอภิปรายสอบถามมา
แต่เมื่อถามถึงเรื่องถนนทรุดมีการเชื่อมโยงว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (STECON) นายอนุทิน มีสีหน้ายิ้ม แล้วเดินออกจากที่ให้สัมภาษณ์