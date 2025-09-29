“ชูศักดิ์” ชี้แก้รธน.ส่อแท้ง พรรคร่วม-สว.กลุ่มใหญ่ส่อไม่เอาทำเสียงไม่ถึงเกณฑ์ ส่งสัญญาณซ้ำรอย 64

ส.ส.พท. ชี้แก้รธน.ส่อแท้ง เหตุครม.ไม่เสนอร่างเข้าสภา แม้ภท.จะเสนอเข้ามาแล้ว แต่พรรคร่วม-สว.กลุ่มใหญ่ ออกตัวชัดไม่เอา อาจทำเสียงไม่ถึงเกณฑ์ ส่งสัญญาณ“ยื้อซ้ำรอยปี 64
วันนี้ (29ก.ย.) นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายนโยบายรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในประเด็นการทำประชามติและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่าไม่สอดคล้องกับข้อตกลงทางการเมือง และการผลักดันอาจไม่สำเร็จ เพราะ ครม.ไม่ได้เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณา แม้พรรคภูมิใจไทยจะเคยเสนอร่างแล้ว แต่เมื่อไม่มีร่างแก้ไขจาก ครม.เอง อาจทำให้เกิดปัญหาใหญ่ เพราะตามรัฐธรรมนูญการลงมติในวาระ1-3 ต้องได้เสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา
นายชูศักดิ์กล่าวว่า จากรายงานข่าวสื่อมวลชน หัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งที่มีรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลออกตัวชัดว่าไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและไม่เห็นด้วยกับการจัดทำฉบับใหม่ ทำให้ไม่มั่นใจว่าการผลักดันในสภาจะได้รับความเห็นชอบ อีกทั้งยังมีความเคลื่อนไหวของบุคคลและกลุ่มการเมืองที่คัดค้าน อาจยื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญซ้ำรอยคำวินิจฉัยปี 2564 ได้
“ผมได้คุยกับคนที่ไปทำข้อตกลงทางการเมือง แม้บรรจุเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไว้ แต่กลับไม่มั่นใจว่าจะโน้มน้าวให้ ส.ว. ลงมติให้ผ่านวาระแรกไปได้ หากข้อตกลงทำเรื่องยุบสภาใน 4 เดือนได้ แต่ไม่มีรัฐธรรมนูญใหม่ ใครจะรับผิดชอบ” นายชูศักดิ์ กล่าว พร้อมระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงสัญญาณ ที่น่าเสียดาย เพราะประชาชนอาจไม่ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามที่ต้องการ