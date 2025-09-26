"ภราดร" พร้อมครอบครัวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ ปลื้มนายกฯ มอบ “ราหูล้อมครุฑ” เป็นสิริมงคลคล้ายวันเกิด

"ภราดร" พร้อมครอบครัวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ ขณะที่พ่อพาชมทำเนียบ รำลึกความหลังสมัยเป็นโฆษกฯรัฐบาล ก่อนฝากสื่อดูแลลูกชาย เจ้าตัวเผยนายกฯ มอบ “ราหูล้อมครุฑ” เป็นสิริมงคลคล้ายวันเกิด ด้านคุณพ่อนำพระพุทธสิริไตรรัฐ ปางประทานพร มาไว้ในห้องทำงานด้วย
วันนี้(26 ก.ย.) เวลา 10.09 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมครอบครัว โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พ่อ) นางรวีวรรณ ปริศนานันทกุล (แม่) และ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย(น้องชาย) ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย
จากนั้นนายสมศักดิ์ ได้พานายภราดรเดินชมทำเนียบรัฐบาล พร้อมกับเยี่ยมชมห้องทำงานของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อรำลึกความหลัง ในสมัยที่นายสมศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในปี 2538 ในสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี โดยบอกว่า สมัยที่ตนทำงานที่ทำเนียบรัฐบาล จะนั่งอยู่ที่ตึกนารีสโมสร และชอบเข้ามา หาสื่อในรังนกกระจอก ซึ่งเมื่อก่อนมีรังเดียว โดยได้ฝากสื่อมวลชนให้ดูแลลูกชาย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า มีอะไรจะต้องติวนายภราดรหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า "ลูกเก่งกว่าพ่ออีก" ขณะที่นายภราดร มาอยู่ในทำเนียบรัฐบาล คงมีโอกาสมาหาสื่อมวลชนได้บ่อยๆ
ทั้งนี้ ระหว่างที่นายภราดร มาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล พร้อมนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้สื่อข่าวพบว่านายภราดรมีของศักดิ์สิทธิ์ติดตัวด้วย ซึ่งนายภราดรเปิดเผยว่าเป็นราหูล้อมครุฑที่จัดสร้างโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) ที่นายอนุทิน มอบให้เมื่อวันคล้ายวันเกิดของตนเอง
ขณะเดียวกันนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล บิดาของนายภราดร ได้นำพระพุทธสิริไตรรัฐ ปางประทานพร มาไว้ในห้องทำงานของนายภราดร บนตึกบัญชาการ 1 พร้อมระบุว่าพระพุทธรูปองค์นี้ นายอนุทินเคยมอบให้นายภราดร ก่อนที่นายอนุทินจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี