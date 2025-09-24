นายกฯตรวจเองชุดปกติขาว รมต.ป้ายแดง ติดเข็มกลัดใหม่ “ไชยชนก” บอกเป็นอาหลังสื่อแซวทำแทนพ่อ

"อนุทิน" สวมบท “ครูระเบียบ” ตรวจชุดปกติขาว รมต.ป้ายแดง ติดเข็มกลัดใหม่ ให้ “ไชยชนก” นักข่าวแซวทำหน้าที่แทนพ่อ ก่อนเจ้าตัวรีบปัดบอกเป็น “อา” พร้อมเผยไปย้อมผมดำมา
วันนี้ (24ก.น.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลเวลา 14:10 น. โดยยังใส่ชุดผ้าไทยซึ่งเป็นชุดที่ลงพื้นที่บริเวณถนนสาทเสนทรุด ที่หน้าโรงพยาบาบวชิร
ทันทีที่ลงจากรถมีรัฐมนตรี 3 คนได้รอรับ ได้แก่นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยืนต้อนรับ โดยจังหวะที่นายกรัฐมนตรีเดินเข้ามาเพื่อทักทายรัฐมนตรีทั้ง 3 คน นายกรัฐมนตรีได้ดูความเรียบร้อยชุดปกติขาว ของรัฐมนตรีป้ายแดงทั้ง 3 คน
ก่อนที่จะได้ติดขอที่ปกเสื้อให้กับนายไชยชนก ผู้สื่อข่าวจึงกล่าวแซวว่าวันนี้ทำหน้าที่แทนพ่อให้กับนายไชยชนก จากนั้นนายกรัฐมนตรีตอบกลับว่า “อา”
ทั้งนี้ ก่อนเดินเข้าตึกเพื่อไปเปลี่ยนชุดปกติขาว ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไปย้อมผมสีดำมา