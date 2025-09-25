“ผอ.อผศ.” ประธานแถลงข่าวโครงการ “THE LITTLE TIGER PROJECT” จัดทำภาพยนต์ มหาสงครามเกาหลี

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 68 พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) และนายปาร์ค ยง มิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย, พล.อ.ท.วีระศักดิ์ แก่นมณี อุปนายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์, แพทย์หญิง จิตติมา ปรีชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึก, ผู้บริหารจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และผู้บริหารของบริษัท แกรนด์ บิ๊ก แบง จำกัด คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “THE LITTLE TIGER PROJECT”
โครงการดังกล่าวผลิตโดย บริษัท แกรนด์ บิ๊ก แบง จำกัด ผู้ผลิตภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วย การผลิตภาพยนตร์ เรื่อง กองพันพยัคฆ์น้อย (The Little Tiger), การจัดแสดงคอนเสิร์ต ตามหาวีรบุรุษ (Finding Heroes) รวมทั้ง การจัดวิ่งมาราธอนมหากุศลเพื่อพี่น้องทหาร (The Battle of Brothers Marathon)
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยภาพยนตร์มีเนื้อหาในการบอกเล่าเรื่องราวที่สร้างจากเรื่องจริงของกองพันทหารราบที่ 21
โดยประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 16 ประเทศ ที่ตอบรับคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติในการส่งกองกำลังไปช่วยเหลือเกาหลีใต้ รวมทั้งกิจกรรมการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ และวีรกรรมของทหารไทยให้แก่ประชาชนชาวไทย รวมทั้งชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์
โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดโครงการฯ จะได้นำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก