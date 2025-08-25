ผอ.อผศ. เป็นประธาน เปิดงาน เดิน - วิ่ง มินิมาราธอนเพื่อทหารผ่านศึก (WVO RUN FOR HERO 2025) “เสียเหงื่อ เพื่อผู้เสียสละ” ครั้งที่ 5 ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานนี้ (24 ส.ค.) พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.) เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการ เดิน - วิ่ง มินิมาราธอนเพื่อทหารผ่านศึก (WVO RUN FOR HERO 2025) “เสียเหงื่อ เพื่อผู้เสียสละ” ครั้งที่ 5
โดยมี พล.อ.วินัย ภัททิยกุล นายกสมาคมนายทหารนอกประจำการ, พล.อ.ชัชวาลย์ ขำเกษม ประธานที่ปรึกษาสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย, พล.อ.ต.อนันต์ ผาสุข เจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ, นาวาอากาศเอก ชนธีร์ บุญศิริยะ ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด, สิบเอก สำเริง นวลพุดซา นายกสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย, คุณอานุสรา โรจนประดิษฐ นายกสมาคมแม่บ้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, พล.ท.อัครภณ ทองสุทธิ์ รองผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, ที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การฯ, คณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการฯ, คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ, ทหารผ่านศึก, พนักงาน ลูกจ้างองค์การฯ และลูกจ้างประจำหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ
สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมได้รู้จักอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และวีรกรรมการรบของบรรพชนผู้กล้าที่เสียสละชีพปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างกว้างขวางและแพร่หลายยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การฯ ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักวิ่งต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจ เพื่อตอบแทนเหล่าทหารหาญทุกนาย ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การฯ และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น สำหรับรายได้จากการจัดโครงการฯ จะนำไปสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
โดยในเวลา 05.30 น. ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่ง ระยะ 9 กิโลเมตร และในเวลา 05.45 น. ปล่อยตัวนักเดิน - วิ่ง ระยะ 3 กิโลเมตร ทั้งนี้ ผู้อำนวยการองค์การฯ และคณะ ได้ร่วมเดินกับทหารผ่านศึกพิการและทหารผ่านศึกนั่งรถเข็นวีลแชร์ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ในเวลาประมาณ 06.30 น. ผู้อำนวยการองค์การฯ ยังได้มอบรางวัลชนะเลิศประเภท (OverAll) เพศชาย และ พลเอก วินัย ภัททิยกุล นายกสมาคมนายทหารนอกประจำการ มอบรางวัลชนะเลิศประเภท (OverAll) เพศหญิง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ มีพนักงานองค์การฯ นักวิ่ง นักกีฬา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก