เริ่มแล้ว !! “ARDA AGRINEXT THAILAND 2025” ที่สุดของงานประชุมวิชาการเกษตรครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี พบสุดยอดงานวิจัยทรงพลัง และการเสวนาสุดเข้มข้น พลิกโฉมเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนบนเวทีโลก 25–28 ก.ย. นี้ เข้าชมฟรี!! ที่ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี
วันที่ 25 กันยายน 2568 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)-ARDA เปิดงานยิ่งใหญ่แห่งปี งานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร สวก. “ARDA AGRINEXT THAILAND 2025” ในงาน “FARM EXPO 2025” และกิจกรรม Kickoff : ประกาศเจตจำนงความร่วมมือวิจัยด้าน Gene Editing เพื่อเกษตรไทย พร้อมจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นใน 5 รางวัล โดยมี นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผู้บริหารจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหาร ARDA นักวิจัย ภาคีเครือข่าย และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ฮอลล์ 5 อิมแพค เมืองทองธานี
พิธีเปิด “ARDA AGRINEXT THAILAND 2025” จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ : พลิกโฉมการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืนและการแข่งขันในเวทีโลก” โดยจัดขึ้นร่วมกับบริษัท ฟาร์ม เอ็กซ์โป จำกัด ภายใต้ชื่องาน Farm Expo 2025 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)-ARDA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ผลิตรายใหญ่ ผู้ผลิตรายย่อย และผู้บริโภค ให้สามารถพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ รวมถึงเปิดโอกาสทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือ การ Kickoff ประกาศเจตจำนงความร่วมมือวิจัยด้าน Gene Editing เพื่อเกษตรไทย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในอนาคต ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “งานวิจัยสร้างคุณค่า สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน” โดยย้ำถึงความสำคัญของการวิจัยที่จะเป็นหัวใจในการยกระดับเกษตรไทยจากการผลิตแบบดั้งเดิม ไปสู่เกษตรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก พร้อมชี้ว่า งานวิจัยคุณภาพคือคำตอบสำคัญที่จะช่วยเกษตรกรไทยปรับตัว และยืนหยัดได้อย่างมั่นคงภายใต้สภาวะการแข่งขันทางการค้าของโลก
ด้าน ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการ ARDA เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 22 ปี ARDA ได้สนับสนุนทุนวิจัยไปแล้ว 3,042 โครงการ สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมกว่า 19,357 ล้านบาท พร้อมพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตรมากกว่า 20,000 คน การจัดงาน “ARDA AGRINEXT Thailand 2025” ถือเป็นโอกาสสำคัญในการอัปเดทเทรนด์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรของประเทศไทยเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกร นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้นำนวัตกรรมงานวิจัยไปปรับใช้จริงในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 โซนหลักที่น่าสนใจ ได้แก่
โซนที่ 1 ARDA Showcase – ผลงานวิจัยทรงพลังที่การันตีว่า “งานวิจัยเปลี่ยนชีวิตได้จริง” อาทิ
•ระบบการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ หรือ “ผำ” พืชน้ำโปรตีนสูง 61.7% บนพื้นที่ 20 ตรม.สร้างรายได้ 58,000 บาทต่อปี พื้นที่ 100 ตรม.สร้างรายได้ 276,000 บาทต่อปี
•เครื่อง CT SCAN ทุเรียน อ่อน หนอน รู้ผลใน 3 วินาที
•เทคโนโลยีตรวจ DNA คัดมะพร้าวพื้นถิ่นหวานที่สุดในโลก 9 องศาบริกซ์
•นวัตกรรมการเลี้ยง BSF แมลงโปรตีนทางเลือก ลดต้นทุน 50% สร้างรายได้ 4 ล้าน/ปี
•เครื่องผลิตปุ๋ยพลาสมาไนโตรเจน ลดการใช้ปุ๋ยเคมีกว่าร้อยละ 50 ลดต้นทุนผักสลัดเหลือเพียง 7 -10 บาทต่อกิโลกรัม
โซนที่ 2 Agri Tech – เทคโนโลยีเกษตรสุดล้ำ ที่จะทำให้เกษตรไทยก้าวทันโลกและรักษ์โลกไปพร้อมกัน อาทิ
•“โดรนขนส่งสินค้าทางการเกษตร รับน้ำหนัก 70 กก. บินระยะไกล 3,000 เมตร ลดต้นทุนการขนส่ง 63% ลดความสูญเสียผลผลิต 10%”
•โดรนกำจัดศัตรูมะพร้าว แก้ปัญหาแรงงานคน ฉีดพ่นได้ทั้งบนใบและใต้ใบ ลดต้นทุนได้ถึง 50%
•กล้วยต้นเตี้ย นวัตกรรมการปลูกสกัดความสูงจาก 3 เมตรเหลือ 1.5 เมตร ทนลมได้ 90% เพิ่มน้ำหนัก 20–25%
•โคเนื้อพันธุ์ไทยแบล็คกรมปศุศัตว์ การพัฒนาสายพันธุ์สร้างที่สุดแห่งเนื้อพรีเมี่ยมของไทย โตเร็ว ขุนไม่นาน ไขมันแทรกเกรด A4
•เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงหอยแครง ครั้งแรกของประเทศกับพัฒนาเทคนิคการเลี้ยง – อนุบาลขนาดที่ตลาดต้องการ อัตรารอดสูง ฟื้นธรรมชาติ รายได้ยั่งยืน
โซนที่ 3 Agri Next – ก้าวข้ามเกษตรปัจจุบันสู่เกษตรดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแม่นยำสูง ระบบอัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ และ Food for the Future อาทิ
•ALLRice แอปข้าวที่พร้อมให้คำปรึกษาชาวนาตลอด 24 ชม. ตั้งแต่การเลี้ยงสู่การตลาด
•Radar4Flood แอปเฝ้าระวังภัยฝนตกหนัก น้ำหลากและน้ำท่วม ช่วยให้ชุมชนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที ผ่านการใช้จริงและเห็นผลสำเร็จแล้วที่เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
•เทคโนโลยีน้ำหยดและการให้ปุ๋ยแบบสมาร์ทฟาร์ม เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ร้อยละ 39 และอ้อย เพิ่มขึ้นร้อยละ 36
•Rice Bot เครื่องจําหน่ายข้าวหอมมะลิไทย จุข้าวได้ 100 กก. กด 1 ครั้ง ใช้ไฟเฉลี่ยเพียง 8–14 สต.
•ปุ๋ยเสื้อเกราะ นวัตกรรมเม็ดปุ๋ยชะลอการปล่อยธาตุอาหาร เพิ่มสารอาหารให้พืช 30 % ผลผลิตเพิ่ม 25% ลดต้นทุน 30–40 %
โซนที่ 4 Agri Colorful – ดื่มด่ำสีสันความหลากหลายของสินค้าเกษตรไทย ทั้งแปลกใหม่ หลากหลาย และสร้างมูลค่าเพิ่มได้เกินคาด อาทิ
•เทคโนโลยีและนวัตกรรมขยายพันธุ์ปะการังอ่อนฟื้นทะเลไทยแห่งแรก แห่งเดียวของประเทศไทย
•เทคโนโลยีเพาะหอยมุกน้ำจืด ราชินีแห่งอัญมณี อัตรารอดสูง 50%
•เทคโนโลยีกลั่นสุราชุมชน พัฒนาคุณภาพสุรากลั่นจากวัตถุดิบเกษตรท้องถิ่น สู่มาตรฐานกรมสรรพสามิตสู่ OTOP Champion
•นวัตกรรมแปลงเพศปลาสลิดเพศเมียล้วน ด้วยอาหารเสริมฮอร์โมนเฉพาะ ขายได้ราคาสูงกว่าแบบรวมเพศ 50 บาท/กิโลกรัม
•นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงเส้นใยเห็ดเฟลลินัส หรือ เห็ดกระถินพิมาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมยาแคปซูลต้นแบบออกฤทธิ์ต้านไขมันในเส้นเลือด ลดอ้วน ต้านสิว ผิวสุขภาพดี ต้านกลุ่มโรค NCDs ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประชากรไทย
ในโอกาสเดียวกันนี้ ARDA ยังจัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติใน 5 รางวัล ดังนี้ 1.โครงการวิจัยดีเด่น ได้แก่ โครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการน้ำ เพื่อความยั่งยืน กรณีศึกษาลุ่มน้ำคลองสวนหมาก โดย รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.นักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.น.สพ.ศุภชัย เนื้อนวลสุวรรณ สังกัด จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 3.นักเรียนทุน สวก. ที่มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประเภทนักวิชาการ ได้แก่ ดร.ประกอบกิจ ดังไธสง ข้าราชการกรมการข้าว
4.นักเรียนทุน สวก.ที่มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรดีเด่น ประเภท Young Smart Farmer ได้แก่ นายธนกร นันติ และ 5. รางวัลผู้ประกอบการ สวก. ดีเด่น ที่นำผลงานวิจัยด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
นอกจากนิทรรศการงานวิจัยแล้ว ยังมีการบรรยายและการเสวนาที่ช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ การบรรยายในหัวข้อ "Game-Changer พลิกอนาคตเกษตรไทยด้วยงานวิจัย สวก." โดย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการARDA ที่ชี้ให้เห็นว่าทำไมงานวิจัยจึงเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านอนาคตเกษตรไทย และการเปิดเวทีเสวนาที่รวมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ โดยในวันที่ 25 ก.ย.68 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “Gene Editing: นวัตกรรมชีวภาพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย” และการเสวนาหัวข้อ “Local to Global : เส้นทางเกษตรจากบทเรียนสู่พื้นที่จริง” ส่วนในวันที่ 26 ก.ย.68 เป็นการเสวนาหัวข้อ “Service Provider พลิกเกษตรไทยด้วยเกษตรบริการ” และการเสวนา หัวข้อ “Agri-Next : เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเกษตรไทยก้าวไปได้ไกลกว่าที่เคย” และยังมีกิจกรรม Workshop อาทิ กิจกรรมขยายพันธุ์กล้าปะการังอ่อนครั้งแรกใจกลางเมือง กิจกรรมเก็บเห็ดจากโรงเรือนรวบรวมเห็ดพื้นเมืองไทยไว้กว่า 10 สายพันธุ์ รวมถึงเวที Business Matching เพื่อเปิดโอกาสในการเชื่อมโยงนักลงทุนกับเกษตรกร และผู้ประกอบการในภาคเกษตรตลอด 4 วันเต็ม
“ผมขอเชิญทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ มาใช้ประโยชน์จากเวที ARDA AGRINEXT THAILAND 2025 นี้ ให้เต็มที่ มาชมผลงานวิจัยทั้ง 40 กว่าผลงาน ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยไทยที่ได้มีการสะสมองค์ความรู้ ทั้งเรื่องของเทคโนโลยี ความพร้อมของตัวชุดข้อมูล และระบบต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ ผ่านการนำเสนอมาแล้วทั้งในเวทีระดับชาติและระดับสากล รับรองว่าทุกท่านจะเห็นภาพว่า งานวิจัยไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัว และยังเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือก มีรายได้ที่มั่นคง และทำให้ประเทศเราแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
อย่าลืมนะครับ 25 -28 กันยายน นี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตของประเทศไทยไปด้วยกัน ทั้งหมดนี้ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ” ผู้อำนวยการ ARDA กล่าวเชิญชวนทิ้งท้าย