ทุเรียนกลิ่นดอกไม้ “สวนเกษตรไฮเปอร์” อยากกินต้องจองเท่านั้น ตอบโจทย์คนไม่ชอบกลิ่นทุเรียน

ทุเรียนราชาผลไม้ ประเทศไทยมีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพทุเรียนที่ยังไม่มีใครมาแข่งได้ แต่ก็ประมาทไม่ได้ ด้วยเหตุนี้เอง เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer ได้รวมตัวกันพัฒนาทุเรียนให้ได้คุณภาพส่งออก โดยการทำงานร่วมกันกับทีมวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ จนสามารถแก้โจทย์กลิ่นทุเรียนที่หลายคนไม่ชอบได้ จนได้มาเป็น “ทุเรียนกลิ่นดอกไม้” และทุเรียนกลิ่นดอกไม้เป็นอย่างไร วันนี้ พามารู้จักกับสวนเกษตรไฮเปอร์ เจ้าของสวนทุเรียนที่มีกลิ่นดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร
วิถีเกษตรแบบคนรุ่นใหม่
นายสุชาติ วงษ์สุเทพ เจ้าของสวนเกษตรไฮเปอร์ เล่าว่า ตนเองทำสวนผลไม้อยู่ที่ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี มาตั้งแต่ปี 2558 บนพื้นที่สวนซึ่งได้รับมรดกมาจากครอบครัว ภายในสวนปลูกไม้ผลหลายชนิด เช่น ทุเรียนหมอนทอง ลองกอง และผลไม้อื่นๆ บนพื้นที่กว่า 10 ไร่ ซึ่งการทำสวนครั้งนี้ ทำเป็นอาชีพเสริมจากงานประจำ ปัจจุบันสร้างรายได้เกือบจะเท่ากับงานประจำแล้ว
สำหรับการทำสวนเกษตรไฮเปอร์ของเราจะเป็นการทำเกษตรแบบคนรุ่นใหม่ โดยนำความรู้ และนวัตกรรมการทำเกษตรรูปแบบใหม่มาใช้ในสวนเกษตรของเรา และส่วนตัวก็เป็นคนไฮเปอร์หยุดนิ่งไม่ได้ ต้องหาอะไรทำไปเรื่อย ภรรยาก็เลยตั้งชื่อให้ว่า “สวนเกษตรไฮเปอร์”
นำนวัตกรรมมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ทั้งนี้ ความรู้นวัตกรรมใหม่ที่นำมาใช้ มาจากการเข้าอบรมในโครการต่างๆ เช่น โครงการ พัฒนาเกษตรกรไทยสู่ Young Smart Farmer ซึ่งจากการเข้าอบรมในโครงการดังกล่าวนี้ ทำให้เราได้เข้าร่วมศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก และเป็นที่มาของ “ทุเรียนกลิ่นดอกไม้” ของสวนเกษตรไฮเปอร์ ตอบโจทย์คนที่ต้องการจะกินทุเรียน แต่ติดเรื่องกลิ่น
นายสุชาติ เล่าว่า การเข้าอบรมการศึกษาพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออกครั้งนี้ จะมี รศ.ดร. วรภัทร วชิรยากรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มาให้ความรู้เรื่องแนวทางการปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก ซึ่งการปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก มีการพัฒนาในหลายด้านเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อทุเรียน รสชาติทุเรียน และกลิ่นทุเรียน โดยอาจารย์ได้ทำการศึกษาวิจัย จนสามารถพัฒนาทุเรียนที่มีคุณภาพดี ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากทำวิจัยพัฒนาร่วมกัน
โดยผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาทุเรียนร่วมกันระหว่าง ดร.วรภัทร และ สวนเกษตรไฮเปอร์ คือ ทุเรียนของสวนเกษตรไฮเปอร์ สายพันธุ์หมอนทอง มีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกลิ่นดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ กลิ่นไม่แรงเหมือนทุเรียนทั่วไป รสชาติมีความกลมกล่อม ไม่หวานมากเกินไป และ เนื้อทุเรียนเนียนละเอียด ไม่เป็นเส้นใย รสสัมผัสที่นุ่ม ครีมมี่
นวัตกรรมการให้น้ำ Basin Fertigation ช่วยเรื่องกลิ่นทุเรียน
นายสุชาติ กล่าวว่า หลังจากที่ตนเองได้เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว ดร.วรภัทร ได้เลือกสวนทุเรียนของเราเป็นที่สวนทดลองการปรับแต่งกลิ่นทุเรียน โดยหลักการทำงานเพื่อลดกลิ่นทุเรียนในครั้งนี้ อาจารย์วรภัทร ได้ใช้ การให้น้ำทุเรียนแบบลุ่มน้ำ หรือน้ำขึ้นน้ำลงที่ได้รับอิทธิพลจากดวงจันทร์ (Basin Fertigation) และนวัตกรรมการสร้างระบบนิเวศชักนำรากลอย สามารถแก้ปัญหารากเน่า โคนเน่า ปัญหาไส้ซึมและเต่าเผาได้ ที่สำคัญเนื้อทุเรียนละเอียด ไม่มีเสี้ยน และมีกลิ่นหอมของดอกไม้
“นวัตกรรมการให้น้ำทุเรียนแบบ Basin Fertigation นวัตกรรมใหม่นี้ได้แรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาการปลูกทุเรียนนนทบุรี ที่อาศัยจังหวะ น้ำขึ้น–น้ำลง ของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวกำหนดการให้น้ำแก่ต้นทุเรียน ทีมวิจัยจึงนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในรูปแบบ Basin Fertigation โดยจัดการน้ำในแปลงปลูกให้สอดรับกับอิทธิพลของดวงจันทร์ ซึ่งการให้น้ำในแต่ละช่วงเวลาจึงมิใช่เพียงการหล่อเลี้ยงต้นไม้ แต่ยังเป็นการ ปรับสมดุลธรรมชาติระหว่างดิน น้ำ และจุลินทรีย์ ให้สอดคล้องกับวงจรชีวิตของพืช
ทั้งนี้ กล่าวได้ว่า Basin Fertigation มิใช่เพียงเทคนิคการให้น้ำ แต่คือศาสตร์และศิลป์แห่งการเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างทุเรียนคุณภาพสูงที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมสมัยใหม่อย่างงดงาม ผลลัพธ์ที่ได้คือ ทุเรียนที่เติบโตแข็งแรงตามวิถีธรรมชาติ ผลผลิตของทุเรียนที่ได้ จึงมีคุณสมบัติที่โดดเด่น ทั้งรสชาติ เนื้อสัมผัสตามที่กล่าวมาข้างต้น ที่สำคัญ คือ แก้เรื่องกลิ่นทุเรียนที่หลายคนไม่ชอบได้ โดยทุเรียนที่สวนของเรากลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หอมละมุนคล้ายกลิ่นดอกไม้
คุณสุชาติ บอกว่า กลิ่นทุเรียนของเราคล้ายกลิ่นคล้ายดอกพุดซ้อน แม้ว่าทุเรียนแก่จัดกลิ่นก็ยังไม่แรงก็ยังคงมีกลิ่นหอมละมุนคล้ายกลิ่นดอกไม้ เพราะปกติทุเรียนที่สุกจัด จะมีกลิ่นที่แรงมาก แต่ของเรากลิ่นไม่แรง ลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนที่สวนของเรา เวลาไปกินที่อื่นๆ ก็จะต้องกลับมาซื้อที่สวนของเรา เพราะไม่เหมือนกับที่อื่นๆ
ใครอยากกินทุเรียนสวนไฮเปอร์ ตอนนี้ อาจจะต้องมีการตีตราจองตั้งแต่เริ่มออก
หลายคนอาจจะคิดว่า คุณสมบัติแบบนี้ ราคาต้องแพงแน่เลย คุณสุชาติ บอกว่า ไม่ได้ขายราคาแพง ขายเท่ากับทุเรียนทั่วๆไป กิโลกรัมละ 130 บาท ไปจนถึง 180 บาท ตามช่วงเวลา ของราคาตลาด ซึ่งปัจจุบันคนก็เริ่มรู้จักทุเรียนของสวนเกษตรไฮเปอร์ มากขึ้น จากการบอกต่อๆ กัน ของลูกค้าที่เคยมาซื้อทุเรียนที่สวนของเรา แต่ด้วยพื้นที่จำกัด ไม่ได้ปลูกเยอะมีทุเรียนเพียง 100 กว่าต้น ทำให้เวลาพอผลผลิตออก ลูกค้าประจำก็จะมาจองกันหมดสวน ทำให้เรามีแผนที่จะเพิ่มพื้นที่การปลูกให้มากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้นด้วย
โทร.08-5835-0829
Facebook : สวนเกษตรไฮเปอร์
