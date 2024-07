จัดใหญ่!! "ฟาร์มเอ็กซ์โป 2024" ชูเกษตรยุคใหม่ นำเกษตรกรสู่นักธุรกิจการเกษตร ยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผนึกกำลังพันธมิตรทั้งภาครัฐ-เอกชนระดับประเทศ ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก่เกษตรกรและ บุคลากรภาคการเกษตรของประเทศไทย ตลอดจนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกร ส่งเสริมการตลาดอุตสาหกรรมการเกษตร เตรียมจัดงานภายใต้ธีมมุ่งเน้นการสร้างวิสัยทัศน์ใหม่นำเกษตรกรสู่นักธุรกิจการเกษตร ยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสตลาดใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องในภาคเกษตรอุตสาหกรรมคนไทย นำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรที่นำไปใช้งานได้จริง โดยมีโซนที่ตอบโจทย์ความสนใจของผู้เยี่ยมชมงานมากกว่า 14 โซน งานจะจัดขึ้นในวันที่ 3-6 ตุลาคม 2567 นี้เปิดเผยว่า ภาคเกษตรนับว่าเป็นรากฐานสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีส่วนสนับสนุนมูลค่าการส่งออกและ GDP ของประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่ง มีมูลค่าตลาดถึง 1.5 ล้านล้านบาท และจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2567 ขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 - 1.7 เมื่อเทียบกับปี 2566 โดยปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้ภาคเกษตรในภาพรวมยังคงขยายตัวได้ อาทิ ความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร การยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน โดยเฉพาะวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรมเผ่า “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ 3 เท่า” ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดงาน ฟาร์มเอ็กซ์โป 2024 (FARM EXPO 2024) ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้ความสำคัญในการผสานเทคโนโลยี สู่การยกระดับคุณภาพภาคการเกษตรไทยทั้งนี้ เทคโนโลยีด้านการเกษตรนั้น มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีความหลากหลายในการนำเข้ามาพัฒนากระบวนการด้านการเกษตรให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น พร้อมทั้งมีพัฒนาการอย่างมั่นคง และ ยั่งยืน ฉะนั้น เกษตรกรไทยต้องมีการปรับตัว เปิดรับตลาดใหม่ๆ และเรียนรู้ที่จะนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดการจัดงานมหกรรมเกษตร ฟาร์มเอ็กซ์โป 2024 (FARM EXPO 2024) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานชั้นนำอันดับต้นๆ ของประเทศทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ถือว่ารวมสุดยอดวงการเกษตรไว้ในงานเดียว อาทิ กลุ่มอินเตอร์เนชั่นแนล ตัวแทนจากสถานทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นอันดับหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรของโลก กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กรมการข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ ARDA (อาด้า) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) หรือ depa (ดีป้า) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กลุ่มด้านวิชาการความรู้และอคาเดมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับหนึ่งของมหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตร อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มภาคเอกชน จากบริษัทชั้นนำของประเทศมากมาย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เครือสหพัฒน์ เป็นต้น กลุ่มเกษตรกร เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer รวมถึงกลุ่มลาออกจากงานมาทำเกษตร ด้วยวิถีชีวิตหลังโควิดที่เปลี่ยนไป มีคนนับล้านๆ สนใจที่จะลาออกจากงานแล้วมาทำเกษตร คนที่ประสบปัญหาชีวิต เกษตรคือทางเลือกใหม่ คนกลุ่มนี้จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการลงมือทำเกษตรจนประสบความสำเร็จนอกจากนี้ ยังมีกลุ่มรวมสตาร์ของวงการเกษตร หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) มูลนิธิเกษตราธิการ และ Agrithon by ARDA ที่เตรียม Pavilion นำนวัตกรรมด้านเกษตรและเทคโนโลยีมาแสดงโชว์ ซึ่งทั้งหมดนี้ ผู้ที่เข้าร่วมงานจะได้รับทั้ง ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยี ความรู้พื้นฐาน ความบันเทิง สร้างอาชีพ และแรงบันดาลใจ ซึ่งทั้งหมดนี้คือความร่วมมือที่เหล่าพันธมิตรมุ่งหวังและตั้งใจให้เกิดขึ้น และ Agrithon โซนเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่ทันสมัย โดย CLP Engineeringสำหรับไฮไลท์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ที่จะนำมาโชว์ อาทิ รถกระบะท้ายเรียบที่กำลังได้รับความนิยมและเป็นขวัญใจของคนไทยอย่าง “โตโยต้า ไฮลักซ์ แชมป์” ซึ่งเป็นระกระบะสำหรับคนรุ่นใหม่แห่งยุค เพื่อผู้ประกอบการ “สมาร์ทฟาร์ม” (Smart Farm) เพื่อนำไปใช้งานจริง โดย ไฮลักซ์ แชมป์ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการ ว่าสามารถตอบโจทย์ด้านการใช้งานและยังเป็นโซลูชั่นในการทำธุรกิจทางการเกษตรอย่างแท้จริง ที่เราได้นำมาจัดแสดงให้ท่านได้ชมภายในงานขอให้ยกตัวอย่างเทคโนโลยีของภาคเอกชน ที่เด่นๆ ที่นำมาโชว์ในงานจริงนอกจากนี้ ภายในงาน ฟาร์มเอ็กซ์โป 2024 (FARM EXPO 2024) มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย คือ การแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันด้านการเกษตร อาทิ Farm to Table ตัวอย่างความสำเร็จ ผลงานวิจัยเพื่อการเกษตร การสัมมนาเชิงวิชาการในเรื่องที่น่าสนใจ Functional food เรื่องเกษตรที่เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ปุ๋ย ผลไม้ เกษตรอินทรีย์ เกษตรแปลงเล็กอย่างยั่งยืน เป็นต้น รวมถึงการเปิดให้ผู้เข้าได้หาความรู้ในด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำทั้งนี้ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน จะเน้นแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคการเกษตร ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงมีการจัดแบ่งโซนต่างๆ กว่า 14 โซน ทำให้เกษตรกรและผู้สนใจสามารถชม & ช้อป สินค้า บริการ และนวัตกรรม เทคโนโลยีเปิดตัวใหม่ได้อย่างหลากหลายโดยแบ่งเป็นโซนดังนี้ โซนเครื่องจักร เทคโนโลยี และ Sustainability โซน Agrithon นวัตกรรมการเกษตรผู้ชนะการแข่งขันจากรายการทาง GMM25 โซนเครื่องมือ เครื่องใช้ขนาดกลางและเล็ก โซนสินค้าเกษตร ผลผลิตแปรรูปส่งตรงจากฟาร์ม โซน 100 ฟาร์มสำเร็จ สร้างอาชีพ พบกับฟาร์ม ตั้งแต่ขนาดเล็ก กลางใหญ่ ทุกขนาด พร้อมความรู้ให้ผู้เข้าชมงานได้เลือกสร้างอาชีพได้ด้วยเงินเริ่มต้นหลักหมื่น กับพื้นที่ทำฟาร์มทุกขนาด โซนท่องเที่ยวฟาร์ม ท่องเที่ยววิถีเกษตรที่กำลังมาแรง ให้เลือกมากมาย โซนปศุสัตว์ พบกับฟาร์มสัตว์ เพื่อการบริโภค อุปกรณ์การเลี้ยง พบกับฟาร์มตัวจริง พร้อมให้คำแนะนำการทำปศุสัตว์จากกรมปศุสัตว์ โซนปุ๋ย ยา สารอารักขาพืช โซนอาหารอนาคต จากฟาร์มแห่งอนาคต โซน Rice Fashion และ Art for Rice จากกรมการข้าว โซนวิทยาการการเกษตรระดับสูง สินค้าเกษตรจากบริษัทที่ผลิตโดยวิทยาการเกษตรระดับสูง โซนเครื่องจักรการเกษตร ผลิตในประเทศ โซนฟาร์มคาเฟ่ อาหารจากฟาร์มของแท้ สด ส่งตรงจากฟาร์ม โซนฟาร์มสนุก พบตู้คีบสนุกสนานจากสินค้าเกษตรรางวัลมากมาย อาทิ ตู้คีบทุเรียนสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานงานใหญ่แห่งปี ฟาร์มเอ็กซ์โป 2024 (FARM EXPO 2024) งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่ครบวงจรสัญชาติไทยครั้งแรก ถือเป็นมหกรรมเกษตรยุคใหม่ในร่มกลางกรุงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 3-6 ตุลาคม 2567 ณ ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) หรือสอบถามที่ Facebook: FarmExpothailand LINE OA: @farmexpo หรือ WWW : www.farmexpo.co.th