"จิรายุ" จี้ "เท้ง" ลาออกจากผู้นำฝ่ายค้าน เหตุโหวตเลือกนายกฯ เกิดตรรกะวิบัติทางรัฐสภา ยันเพื่อไทยไม่กระสันเป็นแทน

“จิรายุ” จี้หัวหน้าพรรคประชาชนลาออกจากผู้นำฝ่ายค้าน ยันเพื่อไทยไม่ได้กระสันอยากเป็นแทน ไม่เป็นก็อภิปรายได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว ลั่นหากยังดันทุลังเป็นต่อ จะเกิดตรรกะวิบัติของรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย
วันที่ 24 ก.ย.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีต สส.กทม. พรรคเพื่อไทยกล่าวถึง ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรว่า พรรคเพื่อไทยไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะต้องมาเป็นของพรรคเพื่อไทยเพราะไม่เป็นก็สามารถอภิปรายได้อยู่แล้ว แต่หัวหน้าพรรคประชาชนควรลาออกออกจากตำแหน่งนี้ เพราะตามหลักการของระบบรัฐสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในปัจจุบันมันเกิดภาวะตรรกะวิบัติทางรัฐสภา เพราะดันไปยกมือตั้งนายกนายกรัฐมนตรีเสียเองแล้วจะบอกว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านจะมาตรวจสอบรัฐบาลยังไง
“ถ้าผู้นำฝ่ายค้านเป็นคนเดียวกับหัวหน้าพรรคที่ยกมือตั้งนายกฯ ไม่ต้องมีตำแหน่งนี้ก็ได้ เพราะยิ่งดันทุรังทำแบบปากว่าตาขยิบก็จะยิ่งทำให้ระบบรัฐสภาสูญเสียหลักการสำคัญของระบอบประชาธิปไตย วันนี้พรรคประชาชนเปลี่ยนใจยังทันเมื่อโหวตเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็เข้าไปนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อพิสูจน์ผลงานกันไปเลยจะดีกว่า” นายจิรายุกล่าว