"จิรายุ" เหน็บ "สิริพงศ์" บอก MOA ไม่มีผลทางกฎหมาย ออกอาการตระบัดสัตย์หรือไม่

"จิรายุ" ชี้ไม่เกินความคาดหมาย หลัง "สิริพงศ์" บอก MOA ภท.-ปชน.ไม่มีผลทางกฎหมาย ยัน 2 หัวหน้าพรรคลงนามมีพยานรู้เห็นทั้งประเทศ ย่อมมีผลผูกพันทุกประการ เหน็บ ออกอาการตระบัดสัตย์หรือไม่
วันนี้(17 ก.ย.) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการ ฯ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รองหัวหน้า พรรคภูมิใจไทย ออกมาระบุว่า MOA ที่พรรคภูมิใจไทย ตั้งโต๊ะแถลงข่าวลงนามกับพรรคประชาชน นั้นไม่มีผลทางกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่งตนเห็นว่า อาการออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกินความคาดหมาย เพราะสังคมต่างตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนสีส้มยอมโหวตให้ภูมิใจไทยสีน้ำเงินนั้น อาจมีข้อต่อรองอะไรอยู่เบื้องหลังแต่กำลังถูกแหกตาหรือไม่
นายจิรายุ กล่าวอีกว่า แต่ที่สังคมตั้งข้อสงสัยหนักมาก หากนายสิริพงศ์ จบกฎหมายมาต้องอ่านกฎหมายรู้ดูกฎหมายเป็น ย่อมจะรู้ว่านิติกรรมที่หัวหน้าพรรคทั้ง 2 พรรคลงนามและมีพยานรู้เห็นเป็นประชาชนคนไทยกว่า 65 ล้านคน ย่อมมีผลผูกพันในการลงนามทุกประการ
“อาการเริ่มออกแล้วที่รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ออกมาบอกว่าการลงนาม MOA น้ำเงิน ส้มไม่มีผลใดๆ ทำให้น่ากังวลใจต่อคำว่าตระบัดสัตย์เพื่อชาติ อาจจะหวนกลับมาอีกครั้งในแวดวงวงการเมืองไทยในรอบ 4 เดือนนับจากนี้หรือไม่" นายจิรายุกล่าว
อนึ่ง เมื่อวานนี้ นายสิริพงศ์ อังคตสกุลเกียรติ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนักกฎหมายไปยื่นคำร้องขอให้พรรคเพื่อไทยยื่นต่อประธานสภาเพื่อเอาผิดพรรคประชาชน และพรรคภูมิใจไทยเรื่องบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement) ว่า เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่อาจจะมองแตกต่างกัน เราคิดว่าลักษณะของ MOA นั้นเป็นความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกันซึ่งอาจจะไม่ได้มีผลทางกฎหมาย แต่มีผลทางความรู้สึก และมีผลต่อความรับรู้ ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคน ที่จะสามารถดำเนินการได้ และเป็นเรื่องธรรมดาที่เข้าใจว่าท่านไม่เห็นด้วยแล้ว แม้ว่าก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะรับเงื่อนไข MOA ของพรรคประชาชนเช่นกัน