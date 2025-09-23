‘ภูมิใจไทย’ เปิดตัว ‘แบลี‘ ตีฐาน ปชป.ชิง สส.เขต 8 สงขลา

‘ภูมิใจไทย’ เปิดตัว ‘แบลี‘ ผู้สมัคร สส.สงขลาเขต 8 อ.จะนะ-เทพา สู้ศึกเลือกตั้ง ’พิพัฒน์’ ยกเป็นที่ยอมรับของผู้นำชุมชนชาวบ้าน หวังคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งหน้า
วันนี้ (23 ก.ย. 68) เวลา 10:00 น. ที่พรรคภูมิใจไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย แม่ทัพภาคใต้ พร้อมด้วยนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย แถลงเปิดตัวนายฆอซาลี ดุสะเหม๊าะ หรือ แบลี ว่าที่ผู้สมัคร สส.สงขลา เขต 8 พรรคภูมิใจไทย ในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า
นายศุภชัย เปิดเผยว่า จะทยอยเปิดตัวผู้สมัคร สส.ของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในวันนี้เป็นจังหวัดสงขลา ถือเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มี สส.ในพื้นที่ อ.จะนะ อ.เทพา แต่ได้มีการพิจารณาบุคคลที่คิดว่ามีความเหมาะสม และเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ ซึ่งวันนี้จะมีการประกาศพื้นที่เขต 8 อ.เทพา และ อ.จะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งคนส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวมุสลิม จึงคิดว่าผู้ที่จะมาเสนอตัวเป็นผู้สมัคร สส.ต้องเป็นคนที่มีความเหมาะสม และเป็นที่รักของประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงได้ทำกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิดกับชาวบ้าน แต่สิ่งสำคัญคือต้องเป็นคนดีที่ประชาชนให้การยอมรับและเป็นชาวมุสลิมที่ยึดถือตามหลักศาสนา ซึ่งผู้สมัครที่จะเปิดตัวในวันนี้คือนายฆอซาลี ซึ่งเป็นคนในพื้นที่และทำธุรกิจจนมีชื่อเสียงโด่งดัง ก็คือธุรกิจไก่อบโอ่ง
ด้านนายพิพัฒน์ ระบุว่า เป็นอีกหนึ่งพื้นที่พรรคภูมิใจไทยได้ไปทาบทามผู้สมัครและเชิญเข้ามาร่วมทำงานทางการเมือง ซึ่งอ.จะนะ และ อ.เทพา เป็นหนึ่งใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ถือเป็นพื้นที่พิเศษ ที่เชื่อมต่อทางพื้นที่กับจังหวัดปัตตานี ซึ่งพื้นที่พิเศษทางภาคใต้มีทั้งหมดห้าจังหวัด คือจังหวัด จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาสสตูลและ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ซึ่งใน 4 อำเภอนี้มี สส.ทั้งหมด 2 เขต ประกอบไปด้วยเขต 7 อ.นาทวี และอ.สะบ้าย้อย และบางส่วนจากอ.เทพา ซึ่งมี สส.ของพรรคภูมิใจไทยคือนายณัฐชนนท์ ศรีก่อเกื้อ ประจำอยู่ในพื้นที่แล้ว
ส่วนเขต 8 จะเป็นพื้นที่ อ.จะนะ และ อ.เทพา ซึ่งมีส่วนสำคัญ ซึ่งอ.จะนะเป็นที่ขึ้นของท่อแก๊ส เป็นการนำขึ้นจากอ่าวไทย ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญมากๆ ของจังหวัดสงขลา ดังนั้นสิ่งที่พรรคภูมิใจไทย ได้เชิญผู้สมัคร สส.จึงมีความมุ่งหวังอย่างสูงว่าจะได้ตัวแทนในพื้นที่เขต 8 ซึ่งจังหวัดสงขลามี สส.ทั้งหมด 9 เขต
นายพิพัฒน์ ย้ำว่า ในพื้นที่เขต 7 และ 8 จะเป็นอีกก้าวหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทย จะนำตัวแทนผู้สมัครของพรรคเรา และหวังว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะให้การสนับสนุน เพื่อให้เป็นตัวแทนของประชาชนในอำเภอจะนะและเทพา และมาเป็น สส.ในนามของพรรคภูมิใจไทย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าผู้สมัครคนดังกล่าว มีอะไรทางการเมืองที่คิดว่าจะสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งได้ นายพิพัฒน์ กล่าวว่า อย่างน้อยที่สุด หากไปที่อำเภอจะนะ หลังจากวิกฤตโควิด-19 จะพบว่าบังลี หรือนายฆอซาลี ได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสจนทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ทั้งขายทั้งแจก แต่สิ่งที่มั่นใจคือพี่น้องชาวจะนะและเทพา เป็นผู้เรียกร้องเพราะเป็นผู้มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งนี้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเราเคยส่งผู้สมัคร สส.ในพื้นที่เขต 8 แต่ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งในครั้งนี้มีความมั่นใจการที่ได้นายฆอซาลี ซึ่งเป็นคนหนุ่มมีจิตใจซื่อตรง และโอบอ้อมอารีเป็นที่ยอมรับของผู้นำในท้องที่ รวมถึงชาวบ้าน ก็หวังว่าจะสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งถัดไป