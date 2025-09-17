“ลูกหมี” พร้อมทีมงานชุมพรกว่า 50 คน หนี รทสช.ซบพรรคภูมิใจไทย

“ชุมพล จุลใส” นำทัพ สส.รทสช. พร้อมทีมงานกว่า 50 คน ย้ายซบพรรคภูมิใจไทย หวังพัฒนาประเทศ พร้อม เป็นกำลังใจให้ ‘อนุทิน’ หลังรับตำแหน่งนายกฯ ด้าน ‘พิพัฒน์’ รับ คุย สส.ใต้ 14 จังหวัด หวังรวมพลเปิดโอกาสพัฒนาภาคใต้ เชื่อแลนด์บริดจ์จะสร้างงานให้คนภาคใต้จำนวนมาก
วันที่ 17 ก.ย. 2568 ที่พรรคภูมิใจไทย แถลงข่าว กรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ย้ายมาสมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย โดยนายศุภชัย ใจสมุทร สส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยพรรคภูมิใจไทย แถลงว่า วันนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะจากจังหวัดชุมพร นำโดย นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมี สส.จังหวัดชุมพร มาให้กำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ซึ่งนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย และตนได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน หัวหน้าพรรค ให้มาต้อนรับคณะ
ทั้งนี้ ทางคณะ มีเจตจำนงในการสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งสมัยถัดไป เพื่อสนับสนุนให้พรรคภูมิใจไทยมีโอกาสทำงานให้กับประชาชนจังหวัดชุมพร หากประชาชนจังหวัดชุมพรให้โอกาสเรา เราก็มั่นใจว่าจะมี สส.ในจังหวัดชุมพร เพราะที่ผ่านมา เราไม่เคยมี สส.จังหวัดชุมพรเลย วันนี้ สส.ของนายพิพัฒน์ ในพื้นที่ภาคใต้หลายคนมาต้อนรับ และให้การยืนยันด้วยความมั่นคงและมั่นใจกับทีมจังหวัดชุมพรว่า เราพร้อมร่วมกันทำงานและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้เจริญเติบโตโดยการนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และพรรคภูมิใจไทย
ด้าน นายชุมพล จุลใส อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) แถลงต่อว่า ตนขอกล่าวในนามส่วนตัวว่า ตนมั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยสามารถนำพาประเทศไปได้ และตนต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศมั่นคง และให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ทำเพื่อประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดยืนสำคัญของพวกตน และวันนี้ มี สส.เดินทางมาให้กำลังใจก่อน ยังไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ แต่กลุ่มนายกฯ ทีมพลังชุมพรและทีมงาน มาเกือบ 50 ชีวิต เราไปไหนไปกันทั้งทีม และไม่ได้มาเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตัว แต่ให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้า ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่พวกเราต้องการ