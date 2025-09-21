"อนุทิน" สวนพท.ยังไม่ทันทำงานอภิปรายอะไร ชี้ขุดเรื่องเก่าบ้าง ประเทศไม่เดินหน้า ย้ำอยู่ไม่เกิน 4 ด.

"นายกหนู" สวนเพื่อไทย ยังไม่ทันทำงานจะอภิปรายอะไร ลั่นหากขุดเรื่องเก่าบ้าง ประเทศคงไม่ก้าวหน้า ย้ำอยู่ไม่เกิน 4 เดือนหรอกครับ แล้วมาแข่งกันตอนเลือกตั้ง ย้อนไปดูคอนเนคชั่นในอดีตก่อน
วันนี้ (21 ก.ย. 68) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยเตรียมอภิปรายนโยบายของรัฐบาล โดยระบุว่าเป็นสิทธิ์และหน้าที่ของ สส. ที่สามารถทำได้ แต่ได้ตั้งคำถามว่าจะอภิปรายเรื่องอะไรในเมื่อรัฐบาลยังไม่ได้เริ่มบริหารราชการแผ่นดิน
นายอนุทิน กล่าวตอบโต้พรรคเพื่อไทย โดยระบุว่าหากตนนำเรื่องในอดีตที่เคยสร้างความเสียหายให้ประเทศชาติ รวมถึงทำให้ประชาชนและทหารต้องบาดเจ็บล้มตายขึ้นมาอภิปรายบ้าง ประเทศก็คงไม่ต้องเดินหน้าไปไหน
“ผมก็บอกอยู่ว่า อยู่แค่ 4 เดือน จะทำไรก็แล้วแต่ ผมอยู่ไม่เกิน 4 เดือนหรอกครับ และมาแข่งกันตอนเลือกตั้ง ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน อย่าตัดสินเอง” นายอนุทิน กล่าว
นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวถึงกรณีที่พรรคเพื่อไทยวิจารณ์เรื่องคอนเนคชั่นของคณะรัฐมนตรี โดยตอบโต้ว่าควรจะย้อนกลับไปดูคอนเนคชั่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก่อน พร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายรักและสามัคคีกัน โดยเฉพาะในเวลาที่ประเทศมีปัญหากับเพื่อนบ้าน และย้ำว่ารัฐบาลของตนจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 4 เดือนตามข้อตกลง