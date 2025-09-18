xs
สส.พรรคส้ม ขู่แฉเอกสารลับวันแถลงนโยบาย หาก “อนุทิน” ไม่ทบทวนชื่อ รมต.โดน ป.ป.ช.ชี้มูล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“ชุติพงษ์” ขู่พร้อมแฉเอกสารลับวันแถลงนโยบาย หาก “อนุทิน” ยังไม่ทบทวนโผ ครม.ตั้งบุคคลที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดว่าทุจริต-ประพฤติมิชอบเป็นรัฐมนตรี ย้ำ ปชน.เดินหน้าตรวจสอบเต็มที่ ไม่ออมมือ



เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 ก.ย. ที่รัฐสภา นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ สส.ระยอง พรรคประชาชน แถลงกรณีโผรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยว่าทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ในอดีต ว่า เหตุใดจึงมีการเสนอชื่อให้เป็นรัฐมนตรีในโผ ครม.ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เหตุการณ์นี้มีการชี้มูลความผิดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อช่วงปี 2565 และมีการลงเลขรับเรียบร้อย พร้อมรายงานไต่สวน เอกสารประกอบ ซึ่งภายหลังที่มีการไต่สวนชี้มูลความผิดเรียบร้อยแล้ว ได้มีการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามเอกสารที่ตนนำมาวันนี้ มีการระบุว่า ผู้ที่ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลนั้น มีพฤติการณ์ทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณโครงการและมีการจ่ายเงินทั้งที่ยังไม่แล้วเสร็จ มีความประพฤติทำให้เสื่อมเสียแก่ศักดิ์ศรีและตำแหน่ง รวมถึงมีผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ ตนขออนุญาตยังไม่เปิดเผยว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ใด แต่ยืนยันำได้ว่าบุคคลผู้นี้เป็น 1 ในชื่อของโผ ครม.ที่นำขึ้นทูลเกล้าฯ ไป


นายชุติพงศ์ กล่าวว่า ส่วนที่ นายอนุทิน ระบุว่า รายชื่อไม่มีปัญหาอะไร ตนจึงตั้งคำถามไปยังนายอนุทิน ในฐานะฝ่ายค้านว่าได้ตรวจสอบดีแล้วหรือไม่ กับรายชื่อบุคคลที่ได้เสนอชื่ออย่างชัดเจน เพราะกรณีนี้มีการชี้มูลไปแล้วโดย ป.ป.ช.เหตุใดจึงยังมีการแต่งตั้งบุคคลคนนี้ขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีใน ครม.ชุดนี้ รวมถึงขอตั้งคำถามไปยัง ป.ป.ช. ว่า เมื่อมีการส่งเอกสารการชี้มูลของ ป.ป.ช.ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เหตุใดจึงยังไม่มีการดำเนินคดีหรือมีการดำเนินการอยู่แล้วติดอยู่ที่ขั้นตอนใดในกระบวนการยุติธรรม และขอตั้งคำถามไปยังบุคคลนี้ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งตนสามารถยืนยันได้ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มาจากกลุ่มโควตา เหตุใดคนจากกลุ่มโควตาและคนที่นำชื่อในโควตาเสนอขึ้นไป จึงได้มีการเสนอชื่อบุคคลซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการตั้ง ครม.ชุดนี้ของนายกรัฐมนตรีอนุทิน

นายชุติพงศ์ กล่าวต่อว่า ยืนยันว่า เอกสารที่นำมาโชว์เหล่านี้ ถ้าหากทางนายอนุทิน ไม่มีการปรับปรุง หรือตรวจสอบให้ชัดเจนหรือยืนยันจะตั้ง ครม.ชุดนี้ขึ้นมาให้ได้ ตนจะเปิดเผยเอกสารชุดนี้ และก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ดีว่าเหตุใดจึงตั้งบุคคลที่ ถูก ป.ป.ช.ชี้มูลว่ามีพฤติกรรม ทุจริตและมีมติเอกฉันท์ไปแล้ว ไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลของนายกอนุทินเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นและทำหน้าที่อย่างต่อไปตรงมาไม่มีออมมือ แต่หากไม่มีการปรับโผ ครม.ครั้งนี้ และยืนยันที่จะใช้ครม.ชุดนี้ต่อไปข้อมูลชุดนี้ทั้งหมดจะถูกเปิดเผยในวันที่มีการแถลงนโยบาย


นายชุติพงษ์ ยังกล่าวต่อว่า บุคคลคนนี้เป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือข้าราชการการเมือง และอยู่ในโควตาของกลุ่ม และเคยเป็นนักการเมือง แต่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรี โดนชี้มูลว่ามีพฤติกรรมทุจริตประพฤติมิชอบ ถ้านายอนุทินตั้งใจว่าภารกิจที่เข้ามาครั้งนี้ อยู่เป็นไปตาม MOA ที่ได้ทำไว้กับพรรคประชาชน เพื่อเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญทำประชามติและยุบสภาภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด นั่นคือ สิ่งที่จะโฟกัสและไม่เห็นเหตุผลว่าจะต้องตั้งคนที่มีคุณสมบัติเสื่อมเสียให้เข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่ว่าจะถูกส่งชื่อมาจากกลุ่มใดก็ตาม หลังจากนี้จะสอบถามไปยัง ป.ป.ช.ถึงความคืบหน้าของคดี

“อยู่ที่นายกรัฐมนตรีแล้วว่าจะเลือกทำอย่างไรกับโผ ซึ่งได้ทราบข่าวว่า นายกรัฐมนตรีบอกว่าโผไม่มีปัญหา ท่านเห็นเอกสารชุดนี้หรือยัง แล้วตรวจสอบดีแล้วหรือยัง หรือตรวจสอบแล้ว แล้วปล่อยผ่าน ใครจะปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่าน นี่เป็นเพียง 1 เคส ที่ส่งสัญญาณเตือนดังๆ ว่า เราติดตามจับตาการทำหน้าที่ ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีการทูลเกล้าฯ ขึ้นไปจนถึงการทูลเกล้าฯ ก็ยังเห็นชื่อนี้อยู่ จึงฝากนายกรัฐมนตรีด้วย” นายชุติพงษ์ กล่าว

