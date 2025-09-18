“พรรคกล้าธรรม” จ่อดันร่าง กม.คุ้มครองอาชีพอิสระ เปิดกองทุน-ประกันสังคมดูแลแรงงานกว่า 20 ล้านคน

แรงงานอิสระไม่ถูกมองข้าม! “พรรคกล้าธรรม” จ่อดันร่าง กม.คุ้มครองอาชีพอิสระ เปิดกองทุน-ประกันสังคม ดูแลแรงงานอิสระกว่า 20 ล้านคน สร้างความมั่นคงและเป็นธรรม
วันนี้ (18 ก.ย.) เวลา 11.30 น. พรรคกล้าธรรม นำโดย นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี, นายปกรณ์ จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน, นายก้องเกียรติ เกตุสมบัติ สส.นครศรีธรรมราช, นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วย นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม.พรรคไทยก้าวหน้า ร่วมกันแถลงถึงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ
โดย นายสะถิระ กล่าวว่า แรงงานอิสระเป็นกลุ่มสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 2.2 ล้านล้านบาทต่อปี แต่ที่ผ่านมา กลับไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและขาดมาตรการดูแลอย่างจริงจังจากภาครัฐ ซึ่งอาชีพอิสระมีความหลากหลาย ตั้งแต่พ่อค้าแม่ค้าตลาดนัด พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ช่างตัดผม ช่างทำผม ช่างซ่อม ช่างไฟฟ้า ศิลปิน ดีเจ ยูทูบเบอร์ คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ไปจนถึงแรงงานแพลตฟอร์มอย่างไรเดอร์และผู้ขับรถรับส่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้กระจายไปทั่วประเทศ ทั้งในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด
นายสะถิระ กล่าวต่อว่า พรรคกล้าธรรม จะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯเพื่อพิจารณา โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของแรงงานอิสระ โดยจะจัดตั้งกองทุนแรงงานอิสระเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะอาชีพและเปิดโอกาสให้กู้ยืมเพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้แรงงานอิสระได้รับสิทธิเข้าร่วมประกันสังคมตามมาตรา 33 พร้อมทั้งวางระบบค่าแรงขั้นต่ำคิดเป็นรายชั่วโมงเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการทำงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานหรือสภาองค์กรอาชีพอิสระ เพื่อเป็นตัวแทนในการเจรจาและคุ้มครองผลประโยชน์ร่วมกัน
“แรงงานอิสระไม่ควรถูกมองข้าม เนื่องจากเป็นผู้ที่สร้างรายได้และพยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงเวลาที่ภาคส่วนอื่นเผชิญปัญหา ไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวหรือภาคการส่งออก การมีกฎหมายที่ชัดเจนจึงเป็นการรับรองสิทธิและสร้างหลักประกันให้แรงงานอิสระมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงขึ้น พร้อมทั้งเติบโตไปกับเศรษฐกิจยุคใหม่และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยแรงงานอิสระคือฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจไทย เราจำเป็นต้องผลักดันกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องแรงงานเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขามีโอกาสพัฒนาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายสะถิระ กล่าวทิ้งท้าย
ด้าน นายไชยามพวาน กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้จะเป็นประตูสำคัญ ในการสร้างความมั่นคงและความเป็นธรรมแก่แรงงานอิสระทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ เช่น กลุ่มไรเดอร์และผู้ขับขี่ส่งอาหาร เผชิญปัญหาหนัก ทั้งอุบัติเหตุไร้หลักประกัน รายได้ไม่เป็นธรรม และถูกแพลตฟอร์มเอาเปรียบ เช่น การปิดบัญชีโดยไม่เป็นธรรมโดยไม่มีช่องทางอุทธรณ์ ทำให้ขาดทั้งความมั่นคงและความเป็นธรรมในการทำงาน
“วันนี้มีแรงงานอิสระกว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยก็ไม่มีอะไรคุ้มครอง รายได้ต่อรอบสุทธิไม่ถึง 30 บาท บางครั้งต้องทำงานกลางแดดกลางฝน รายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง นี่คือ เหตุผลว่าทำไม พ.ร.บ.แรงงานอิสระ จึงสำคัญอย่างยิ่ง โดยร่างกฎหมายดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระ จัดตั้งองค์กรเพื่อสะท้อนปัญหาและเรียกร้องสิทธิได้โดยตรง ถือเป็นการคืนอำนาจให้ประชาชนในรูปแบบ “Bottom up” ซึ่งต่างจากระบบเดิมที่แรงงานไม่มีสิทธิรวมตัวอย่างแท้จริง” นายไชยามพวาน กล่าว
นายไชยามพวาน กล่าวต่อว่า กฎหมายนี้จะทำให้แรงงานอิสระเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ทั้งสวัสดิการ การป้องกันการเอาเปรียบ และรายได้ที่เป็นธรรม พร้อมเชิญชวนทุกพรรคการเมืองร่วมกันผลักดัน เพื่อให้ คณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันสามารถนำเข้าสู่สภาภายใน 4 เดือน ก่อนหมดวาระ นี่คือกฎหมายที่จะทำให้สัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนเป็นจริง ไม่ใช่เพียงการหาเสียง แต่เป็นเครื่องมือสร้างหลักประกันคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระอย่างแท้จริง