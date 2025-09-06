"ทวี" ติดตามการดำเนินงาน "ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดปัตตานี" ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

MGR Online - พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ปัตตานี ติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคม ย้ำต้องแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ
วันนี้ (6 ก.ย.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดปัตตานี หรือ “ศูนย์ศรัทธาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” ต.บ่อทอง อ.หนองจิก เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้เข้ารับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ฯ พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ ยังได้ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัวและสังคมได้อย่างยั่งยืน
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุข เทศบาล ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ “ลดปัญหา เพิ่มโอกาส และสร้างสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัย”
ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดปัตตานี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด โดยมีเป้าหมายหลักคือการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บำบัดก่อนกลับสู่ครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งศูนย์ฯ นี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และได้รับการประสานงานเร่งรัดอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 9 (ป.ป.ส. ภ.9) กระทรวงยุติธรรม เนื่องจากปัตตานีมีความพร้อมด้านสถานที่และบุคลากรมากที่สุด โดยใช้งบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สำหรับการดำเนินงานในระยะแรก
แม้ว่าในขณะนี้ศูนย์ฯ จะใช้รูปแบบการอบรมเป็นรุ่น ซึ่งรุ่นแรกเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.นี้ แต่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ระบุว่า แนวทางในอนาคตจะมีการปรับปรุงเพื่อให้ผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัดสามารถ “Walk in” ได้ทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้าถึง
นอกจากในพื้นที่ปัตตานีแล้ว ยังมีความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์พักคอยในพื้นที่อื่นๆ ด้วย โดยที่จังหวัดยะลาได้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ป.ป.ส. ภ.9 กระทรวงยุติธรรม เบื้องต้น จำนวน 350,000 บาท เพื่อใช้สถานที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา เป็นศูนย์พักคอย โดยมีหลักสูตรการดูแลสุขภาพ การส่งเสริมจริยธรรม การฝึกอาชีพ เช่น ช่างตัดผม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปั้นปูน รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิต
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจะใช้ฐานข้อมูลจากสาธารณสุข และ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม รวมถึงให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ (ศป.ปส.อ.) ร่วมกับผู้นำชุมชนคัดกรอง และเมื่อสำเร็จการฟื้นฟูฯ แล้ว จะมีการส่งกลับชุมชนพร้อมระบบติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3-6 เดือน โดย อสม. และผู้นำศาสนา รวมถึงการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของผู้บำบัด
สำหรับจังหวัดนราธิวาส ทาง ป.ป.ส. ภ.9 กระทรวงยุติธรรม กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานหาสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดตั้งศูนย์พักคอยต่อไป
ในส่วนของ “บ้านอุ่นไอรัก” ในจังหวัดปัตตานี ได้ยื่นเอกสารขอจัดตั้ง “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมมูลนิธิบ้านอุ่นไอรัก” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์พักคอย เพื่อให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากหากต้องการยกระดับเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลานานกว่า
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เชื่อมั่นว่า การขับเคลื่อนในครั้งนี้จะสะท้อนถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการจัดการระบบดูแลผู้ติดยาเสพติดและผู้ผ่านการบำบัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีกำหนดการลงพื้นที่ไปพบปะ แลกเปลี่ยนความเห็นกับ กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายภาคใต้ (P.N.Y.S) ก่อนมีกำหนดกลับกรุงเทพฯ ในช่วงบ่าย