CMG คว้าสิทธิ์ผู้จัดจำหน่าย AVEDA รุกตลาดพรีเมียมแฮร์แคร์

เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายและบริหารแบรนด์สินค้าชั้นนำระดับโลกกว่า 30 แบรนด์ในประเทศไทย ครอบคลุมกลุ่มสินค้าแฟชั่น ความงาม และ เทคโนโลยี ประกาศรับสิทธิ์เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย AVEDA (อเวดา) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตโฟลิโอบิวตี้ และขยายสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเป็นครั้งแรก สอดรับกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มพรีเมียมที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ายอดขายกลุ่มบิวตี้เติบโตเกิน 15% ภายในปี 2025
นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเซ็นทรัลแบรนด์และสินค้าเฉพาะทาง (CBS) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด (CMG) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตลาดผลิตภัณฑ์ความงามระดับพรีเมียมในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีมูลค่าตลาดรวม กว่า 2.37 หมื่นล้านบาท โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่มีมูลค่ากว่า 403 ล้านบาท และมีทิศทางขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจ สุขภาพ ความงาม และการดูแลตนเองแบบองค์รวมมากขึ้น”
“นอกจากนี้ เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่มีจุดยืนด้านสิ่งแวดล้อมและมีความโปร่งใสในกระบวนการผลิต ตั้งแต่ส่วนผสมที่ใช้ ไปจนถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อ สินค้าในยุคนี้ CMG จึงได้ดึงแบรนด์ AVEDA จากสหรัฐอเมริกาเข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอบิวตี้ ซึ่งเป็นผู้นำด้าน Clean Beauty ที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ และมีแนวทางดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคม”
“การนำ AVEDA เข้ามา ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้พอร์ตบิวตี้ของ CMG โดยเราเตรียมขยายช่องทางจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมเดินหน้ากิจกรรมการตลาด ทั้งในรูปแบบ Brand Activation และ Community Engagement โดยเน้นการสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค รวมถึงการใช้ระบบ CRM ร่วมกับ The1 เพื่อผลักดันให้แบรนด์เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย” นายไทกล่าวเพิ่มเติม
AVEDA (อเวดา) แบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 โดย Horst Rechelbacher ช่างทำผมผู้บุกเบิกแนวคิด “ความงามแบบองค์รวม” ที่เชื่อมโยงระหว่างสุขภาพ ความงาม และความยั่งยืน ด้วยแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม AVEDA มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และใช้ส่วนผสม จากธรรมชาติเป็นหลักกว่า 90% โดยเน้นพืชพรรณที่คัดสรรมาอย่างรับผิดชอบต่อโลก
หนึ่งในผลิตภัณฑ์ไอคอนิกของแบรนด์คือ Invati Ultra Advanced™ ซึ่งช่วยลดผมขาดร่วงได้มากถึง 85% และให้ผลลัพธ์เส้นผมใหม่กว่า 11,000 เส้น ภายใน 6 สัปดาห์ นอกจากนี้ AVEDA ยังมีผลิตภัณฑ์ ดูแลเส้นผมและผิวพรรณครบวงจร ล่าสุดกับ Miraculous Oil High-Shine Hair Concentrate ที่ช่วยให้ผมเงางามขึ้นถึง 255% และนุ่มลื่นขึ้น 5 เท่า ด้วยน้ำมันคาเมลินาและสารสกัดจากธรรมชาติ พร้อมกลิ่นหอม Pure-Fume™ Aroma จากพืชพรรณกว่า 25 ชนิด
ปวิยดา รัตนสุดใจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีและบิวตี้ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “แบรนด์ AVEDA มีจุดแข็งในการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ากับวัตถุดิบธรรมชาติ และยังเน้นการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืน เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล และการสนับสนุนโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ซึ่งช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจ ความงามและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง”
“CMG มุ่งมั่นนำแบรนด์ AVEDA เข้ามาเสริมพอร์ตโฟลิโอในกลุ่มบิวตี้ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความงาม ที่มีคุณภาพและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสอดคล้องกับ ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของ เซ็นทรัล รีเทล ในด้าน Care for the Environment ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน การมีพันธมิตร ทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมอย่าง AVEDA ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของ CMG ในการผลักดันความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในเชิงแบรนด์ ผู้บริโภค และสังคมโดยรวม”
ปัจจุบัน CMG ได้ขยายจุดขายของแบรนด์ AVEDA แล้วกว่า 10 แห่ง ครอบคลุมทั้งศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ช่องทาง Central Online และศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถสัมผัสผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกได้อย่างใกล้ชิดและสะดวกยิ่งขึ้น